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وصول أولى طائرات "الجسر الجوي " إلى محافظة سقطرى وهذا ما تحمله !
السبت, 25 يناير, 2020 05:50:00 مساءً

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طائرة عمانية
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طائرة عمانية

*يمن برس -سقطرى
وصلت إلى محافظة أرخبيل سقطرى، طائرة عمانية تحمل أطنان من المواد الإغاثية، المقدمة من سلطنة عمان، لأبناء سقطرى، في إطار المساعدات الإنسانية التي تقدمها السلطنة للتخفيف من الأزمة في اليمن.

وأعلن المندوب العماني، علي إبراهيم الريسي، الذي تحدث وإلى جانبه، رئيس المجلس العام لأبناء المهرة وسقطرى، عبدالله بن عيسى آل عفرار، عن جسر جوي للطيران العماني يحمل مواد إغاثية، تقدمه سلطنة عمان للأرخبيل، سيصل خلال الساعات القليلة المقبلة.

 وأرسلت سلطنة عمان عشرات الطائرات من المساعدات الإنسانية للتخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية، الأسوأ على مستوى العالم، نتيجة الحرب التي يقودها تحالف السعودية والإمارات في اليمن منذ نحو 5 سنوات.


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خاص - يمن برس

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