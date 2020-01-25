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صواريخ الحوثيين تقصف مقر الإعلاميين في الجوف ومصادر تؤكد سقوط قتلى وجرحى وإحراق سيارات بعض المراسلين
السبت, 25 يناير, 2020 06:08:00 مساءً

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صواريخ الحوثيين تقصف مقر الإعلاميين في الجوف ومصادر تؤكد سقوط قتلى وجرحى وإحراق سيارات بعض المراسلين
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*يمن برس -الجوف
قالت مصادر محلية إن  مليشيات الحوثي أقدمت اليوم السبت على قصف مقر الإعلاميين بصواريخ الكاتيوشا في محافظة الجوف.

وأكد مدير عام مكتب وزارة الإعلام بمحافظة الجوف "يحى قمبع"أن القصف على مقر الإعلاميين أسفر عن سقوط عدد من الجرحى بالإضافة إلى إحراق سيارتي مراسل قناة يمن شباب ومراسل قناة عدن بالكامل.

واعتبر قمبع هذه الجريمة امتدادا لسلسلة جرائم المليشيات الحوثية في حق الصحفيين والإعلاميين.

من جهتها ، أدانت المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين "صدى" ، بأشد العبارات استهداف مليشيات الحوثي الانقلابية لمجموعة من الصحفيين ومراسلي وسائل الإعلام اثناء اجتماع لهم بمدينة الحزم بمحافظة الجوف. 

وقالت المنظمة في بيان لها إن القصف تم بصواريخ كاتيوشا، وأدى إلى  إصابة عدد من الصحفيين، واحتراق سيارتين لمراسلي قناة عدن الفضائية وقناة يمن شباب الفضائية .

وحملت المنظمة مليشيات الحوثي المسؤولية الكاملة عن سلامة وحياة الإعلاميين، معتبرة قصف مكان اجتماعهم استهدافا مباشرا لهم كإعلاميين وصحفيين . 

ودعت صدى المنظمات الحقوقية والمنظمات الدولية لإدانة هذه الجريمة البشعة، مناشدة المجتمع الدولي ومنظماته للتحرك العاجل لإنقاذ الصحفيين اليمنيين الذين ساءت أوضاعهم وزادت حدة الانتهاكات بحقهم.


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خاص - يمن برس

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