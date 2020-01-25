الصفحة الرئيسية / شؤون دولية / الصين تعلن وقف جميع الرحلات الجماعية بسبب الفيروس

الصين تعلن وقف جميع الرحلات الجماعية بسبب الفيروس

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي



*يمن برس -وكالات

أعلن التلفزيون المركزي الصيني، اليوم السبت، توقف جميع شركات السفر في الصين عن تنظيم رحلات جماعية سياحية، بسبب انتشار فيروس كورونا.



وأضاف البيان المعلن "ابتداءً من اليوم، تتوقف جميع شركات السفر ووكالات السفر عبر الإنترنت عن الخدمات السياحية الجماعية، فضلاً عن بيع تذاكر (الطيران مع الفندق)".



الصين، السياحة، السياح، سياح في سان بطرسبورغ - فيروس كورونا، 23 يناير 2020



أما بالنسبة للمجموعات السياحية التي كانت قد بدأت رحلتها السياحية بالفعل، يمكنه إنهائها وفقا للعقد.



وأعلنت الصين عزل ما يزيد على 10 مدن، لمنع تفشي الفيروس الذي أودى بحياة 26 مواطنا، وأصاب المئات، بينهم حالات في الولايات المتحدة وعدد من بلدان جنوب شرق آسيا وأستراليا.



ووصفت منظمة الصحة العالمية فيروسات كورونا أو الفيروسات التاجية بأنها "مجموعة كبيرة من الفيروسات التي تسبب مرضا يتراوح من نزلات البرد الشائعة إلى أمراض أكثر حدة".



تشمل الأعراض الشائعة للعدوى أعراض الجهاز التنفسي والحمى والسعال وضيق التنفس. وفي الحالات الأكثر شدة، يمكن أن تسبب العدوى الالتهاب الرئوي والمتلازمة التنفسية الحادة والفشل الكلوي وحتى الموت.



تنتقل الفيروسات التاجية بين الحيوانات والأشخاص، وهناك العديد من الفيروسات التاجية المعروفة التي تنتشر حاليا بين الحيوانات، والتي لم تصب البشر بعد.



وعقدت منظمة الصحة العالمية اجتماعا يوم الأربعاء الماضي بعد إعلان صادر عن هيئة الصحة الوطنية الصينية بأن الفيروس الجديد الذي تم تحديده لأول مرة هناك، يمكن أن ينتقل من شخص لآخر، لتحديد ما إذا كان ينبغي إعلان حالة طوارئ صحية عالمية.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أعلن التلفزيون المركزي الصيني، اليوم السبت، توقف جميع شركات السفر في الصين عن تنظيم رحلات جماعية سياحية، بسبب انتشار فيروس كورونا.وأضاف البيان المعلن "ابتداءً من اليوم، تتوقف جميع شركات السفر ووكالات السفر عبر الإنترنت عن الخدمات السياحية الجماعية، فضلاً عن بيع تذاكر (الطيران مع الفندق)".الصين، السياحة، السياح، سياح في سان بطرسبورغ - فيروس كورونا، 23 يناير 2020أما بالنسبة للمجموعات السياحية التي كانت قد بدأت رحلتها السياحية بالفعل، يمكنه إنهائها وفقا للعقد.وأعلنت الصين عزل ما يزيد على 10 مدن، لمنع تفشي الفيروس الذي أودى بحياة 26 مواطنا، وأصاب المئات، بينهم حالات في الولايات المتحدة وعدد من بلدان جنوب شرق آسيا وأستراليا.ووصفت منظمة الصحة العالمية فيروسات كورونا أو الفيروسات التاجية بأنها "مجموعة كبيرة من الفيروسات التي تسبب مرضا يتراوح من نزلات البرد الشائعة إلى أمراض أكثر حدة".تشمل الأعراض الشائعة للعدوى أعراض الجهاز التنفسي والحمى والسعال وضيق التنفس. وفي الحالات الأكثر شدة، يمكن أن تسبب العدوى الالتهاب الرئوي والمتلازمة التنفسية الحادة والفشل الكلوي وحتى الموت.تنتقل الفيروسات التاجية بين الحيوانات والأشخاص، وهناك العديد من الفيروسات التاجية المعروفة التي تنتشر حاليا بين الحيوانات، والتي لم تصب البشر بعد.وعقدت منظمة الصحة العالمية اجتماعا يوم الأربعاء الماضي بعد إعلان صادر عن هيئة الصحة الوطنية الصينية بأن الفيروس الجديد الذي تم تحديده لأول مرة هناك، يمكن أن ينتقل من شخص لآخر، لتحديد ما إذا كان ينبغي إعلان حالة طوارئ صحية عالمية.







الصين الرحلات الفيروس



شارك الخبر أصدقاءك:



700

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.







