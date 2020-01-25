رواية الخوثي لسام الغباري تمنع من مواصلة المشاركة في معرض القاهرة للكتاب

*يمن برس - خاص
أصدرت إدارة معرض القاهرة الدولي للكتاب توجيهات قضت بمنع رواية "الخوثي - نقطة فوق الحاء" للكاتب والصحفي اليمني سام الغباري من مواصلة المشاركة في المعرض بعد ثلاثة أيام من انطلاقة.
وقال مصدر مقرب من الكاتب والصحفي سام الغباري لـ"يمن برس" إن إدارة المعرض أوقفت رواية "الخوثي - نقطة فوق الحاء" وكتابين آخرين يحملان عناوين "القبيلة الهاشمية واليمن بلدي" لنفس الكاتب.
وأضاف المصدر أن سبب المنع شكوى كيدية من نقابة الإشراف على المعرض، بعد مشاركة الكتب ليومين متتاليين، وبعد أن شهدت الكتب إقبالًا كبيرًا من القراء اليمنيين والعرب.
ودعا المصدر إدارة معرض القاهرة الدولي للكتاب بإعادة النظر في أمر المنع، كون الكتب الممنوعة لاتحوي مايستدعي ذلك، بل إنها تحوي معلومات ودررًا يجهلها الكثير.
يذكر أن الصحفي والكاتب اليمني سام الغباري كان قد شارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب بعدد من المؤلفات، في مقدمتها رواية "الخوثي نقطة فوق الخاء، القبيلة الهاشمية، اليمن بلدي"، قبل أن تصدر توجيهات بإيقاف مشاركة مؤلفاته الثلاثة.
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