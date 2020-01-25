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قتلى وجرحى إثر هجوم مسلح استهدف قوة عسكرية في حضرموت
السبت, 25 يناير, 2020 07:45:00 مساءً

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قتلى وجرحى إثر هجوم مسلح استهدف قوة عسكرية في حضرموت
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*يمن برس -حضرموت
قُتل جندي، وأصيب اثنان آخران، اليوم السبت، في هجوم مسلح استهدف قوة عسكرية في محافظة حضرموت "شرقي اليمن".

وقال مصدر عسكري إن "هجوما مسلحا استهدف طقما عسكريا للجيش، بمدينة القطن، أودى بحياة جندي، وإصابة اثنين آخرين".

وأضاف، "أن الهجوم جاء عقب تشييع قتلى قبيلة آل حريز، اللذين قتلوا في الأسبوع الماضي، نتيجة الاشتباكات التي حصلت، مع قوات من الجيش بالمنطقة العسكرية الأولى".

وقبل خمسة أيام، وقعت اشتباكات مسلحة بين قوات من الجيش بالمنطقة الأولى، وذلك بعد كمين حاول استهداف رئيس أركان المنطقة، وقائد اللواء 135 مشاة بوادي حضرموت، العميد يحي أبو عوجا، في وادي سر بمدينة القطن بحضرموت، فيما خلفت قتلى وجرحى من الطرفين".


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خاص - يمن برس

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