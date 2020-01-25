الحوثيون يعترفون بخسارة 4 من قاداتهم بينهم "زيد الرزامي" في الجوف

*يمن برس -الجوف
أقرت ميليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم، بمصرع أربعة من قياداتها البارزة في مواجهات مع قوات الجيش التابعة للحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، في جبهة محافظة الجوف (شمال شرق اليمن).
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) في نسختها الخاضعة لسيطرة الحوثيين أنه تم في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الميليشيا، اليوم، تشييع جثامين؛ العقيد زيد علي حسين الرزامي، والعقيد شاكر حسين عبدالله ساتر، وعباس عبده محمد طه جبل، وهيثم حسن أحمد الحاج.
وأوضحت (سبأ) أن القياديين الأربعة قتلوا في جبهة الجوف.
وتشهد محافظة الجوف منذ يوم السبت الماضي، مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية من جهة وميليشيا الحوثي الانقلابية من جهة أخرى.
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