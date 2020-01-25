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الحوثي يعلن تحرير عدد من أسراه في صفقة تبادل ناجحة مع الحكومة
السبت, 25 يناير, 2020 08:34:00 مساءً

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الحوثي يعلن تحرير عدد من أسراه في صفقة تبادل ناجحة مع الحكومة
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*يمن برس -متابعة خاصة
أعلنت جماعة "الحوثيين"، اليوم السبت، نجاح صفقة جديدة لتبادل الأسرى مع الجيش الوطني.

وذكر رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى في جماعة الحوثي، وعضو وفدها المفاوض، عبد القادر المرتضى، في تغريدة على حسابه في "تويتر"، ‏أن الجماعة حررت 8 من أسراها بعملية تبادل مع الجيش في جبهة الساحل الغربي.


يأتي ذلك بعد نحو شهر من إعلان الجماعة الإفراج عن 10 من أسراها بعمليات تبادل مع الجيش.

سبق ذلك  تبادل الجيش الوطني والحوثي في محافظة تعز جنوب غربي اليمن، 135 أسيراً، حيث أفرج الجيش عن 60 أسيراً من الجماعة مقابل إطلاق الأخيرة سراح 75 أسيراً ومعتقلاً.

ونفذ الحوثيون والجيش الوطني، منذ منتصف 2015 وحتى 26 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، نحو 300 عملية تبادل أسرى، عبر وساطات وتفاهمات محلية تم بموجبها تحرير 7 آلاف أسير من الجانبين،

وتبادلت الحكومة  وجماعة الحوثي في ديسمبر/كانون الأول 2018، ضمن جولة مفاوضات ستوكهولم، قوائم بنحو 15 ألف أسير لدى الطرفين، ضمن آلية لتفعيل اتفاق تبادل الأسرى، إلا أن تنفيذها لا يزال متعثرا كما هو حال اتفاق إعادة انتشار القوات من مدينة الحديدة وموانئها، وإعلان تفاهمات تعز، في ظل اتهامات متبادلة بعرقلة التنفيذ.


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خاص - يمن برس

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