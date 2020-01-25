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خبراء صحة يتنبأون بأن يقتل كورونا 65 مليون شخص خلال عام واحد

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*يمن برس - متابعات

تنبأ خبراء كبار في الصحة بأميركا أن فيروس كورونا قد يقتل 65 مليون شخص في العام.



ووفقا لتقرير لصحيفة ديلى ميل البريطانية قام العلماء في مركز جونز هوبكنز للأمن الصحي بالتنبؤ بأن يقتل فيروس كورونا عشرات الملايين من البشر في تحذير تقشعر له الأبدان قبل ثلاثة أشهر من اندلاع المرض المميت في الصين، يأتى ذلك بعد ان قام العلماء في مركز جونز هوبكنز للأمن الصحي بنموذج وبائي افتراضي على جهاز كمبيوتر كجزء من الأبحاث في أكتوبر الماضي، وتوقعت المحاكاة أن يتم القضاء على 65 مليون شخص من كل انحاء العالم خلال 18 شهراً فقط.



وحتى الآن ، ارتفع عدد القتلى إثر الإصابة بفيروس كورونا إلى41 شخصاً وإصابة أكثر من 1200 لكن الخبراء يتوقعون أن يكون العدد الحقيقي الآلاف، وقال الدكتور إريك تونر ، وهو باحث كبير في جونز هوبكنز ، إنه لم يصدم بالصدمة عندما ظهرت أنباء عن انتشار فيروس كورونا في ووهان في أواخر ديسمبر.



وأكد الخبراء أن الانطباع الأول هو أن هذا الفيروس الجديد أكثر اعتدالا بكثير من السارس لذلك هذا مطمئن، من ناحية أخرى، قد يكون أكثر قابلية للانتقال من السارس .



وفيروسات كورونا هي التهابات الجهاز التنفسي التي يمكن أن تؤدي إلى أمراض مثل الالتهاب الرئوي أو نزلات البرد، أحدها كان مسؤولًا أيضًا عن تفشي مرض الالتهاب الرئوي الحاد (السارس) في الصين، والذي أصاب 8000 شخص وقتل 774 في أوائل عام 2000.



اقترحت المحاكاة التي أجراها الدكتور تونر للكمبيوتر أنه بعد ستة أشهر، ستصاب كل دولة في العالم تقريباً بحالات فيروس كورونا، في هذه الفترة، يمكن أن يموت 65 مليون شخص لا يعتبر تفشي المرض في ووهان وباءً ، لكن تم الإبلاغ عن الفيروس في 10 دول مختلفة.



الحالات المؤكدة هي الولايات المتحدة وتايلاند واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وفيتنام وسنغافورة وهونج كونج وماكاو ونيبال.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك تنبأ خبراء كبار في الصحة بأميركا أن فيروس كورونا قد يقتل 65 مليون شخص في العام.ووفقا لتقرير لصحيفة ديلى ميل البريطانية قام العلماء في مركز جونز هوبكنز للأمن الصحي بالتنبؤ بأن يقتل فيروس كورونا عشرات الملايين من البشر في تحذير تقشعر له الأبدان قبل ثلاثة أشهر من اندلاع المرض المميت في الصين، يأتى ذلك بعد ان قام العلماء في مركز جونز هوبكنز للأمن الصحي بنموذج وبائي افتراضي على جهاز كمبيوتر كجزء من الأبحاث في أكتوبر الماضي، وتوقعت المحاكاة أن يتم القضاء على 65 مليون شخص من كل انحاء العالم خلال 18 شهراً فقط.وحتى الآن ، ارتفع عدد القتلى إثر الإصابة بفيروس كورونا إلى41 شخصاً وإصابة أكثر من 1200 لكن الخبراء يتوقعون أن يكون العدد الحقيقي الآلاف، وقال الدكتور إريك تونر ، وهو باحث كبير في جونز هوبكنز ، إنه لم يصدم بالصدمة عندما ظهرت أنباء عن انتشار فيروس كورونا في ووهان في أواخر ديسمبر.وأكد الخبراء أن الانطباع الأول هو أن هذا الفيروس الجديد أكثر اعتدالا بكثير من السارس لذلك هذا مطمئن، من ناحية أخرى، قد يكون أكثر قابلية للانتقال من السارس .وفيروسات كورونا هي التهابات الجهاز التنفسي التي يمكن أن تؤدي إلى أمراض مثل الالتهاب الرئوي أو نزلات البرد، أحدها كان مسؤولًا أيضًا عن تفشي مرض الالتهاب الرئوي الحاد (السارس) في الصين، والذي أصاب 8000 شخص وقتل 774 في أوائل عام 2000.اقترحت المحاكاة التي أجراها الدكتور تونر للكمبيوتر أنه بعد ستة أشهر، ستصاب كل دولة في العالم تقريباً بحالات فيروس كورونا، في هذه الفترة، يمكن أن يموت 65 مليون شخص لا يعتبر تفشي المرض في ووهان وباءً ، لكن تم الإبلاغ عن الفيروس في 10 دول مختلفة.الحالات المؤكدة هي الولايات المتحدة وتايلاند واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وفيتنام وسنغافورة وهونج كونج وماكاو ونيبال.







طبص صحة كورونا



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