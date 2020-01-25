"قناص الحوثي" يقتل امرأة مسنة غربي تعز

*يمن برس -تعز
قُتلت امرأة، اليوم السبت، برصاص قناصة مليشيا الحوثي الانقلابية غربي مدينة تعز (جنوبي غرب اليمن).
وقالت مصادر محلية "إن امرأة مسنة تدعى "زهرة غالب أنعم" تعرضت للقنص من قبل ميلشيا الحوثي الانقلابية المتمركزة في تلة الخلوة غربي المدينة، ما أسفر عن مقتلها على الفور".
وبين الحين والأخر تستهدف ميلشيات الحوثي الأحياء السكنية بالمدينة، مخلفة قتلى وجرحى من المدنيين.
ومطلع يناير الجاري قال تقرير حقوقي صادر عن مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، إنه وثق "مقتل 15 مدنيا بينهم طفل واحد، وإصابة 3 آخرين بنيران مليشيات الحوثي" خلال ديسمبر الماضي.
وأدت الحرب الدائرة في تعز بين قوات الجيش الوطني، ومليشيا الحوثي الانقلابية، منذ خمسة أعوام ونصف إلى سقوط مئات القتلى والجرحى المدنيين، فضلا عن تدهور الأوضاع المعيشية والصحية.
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