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اللواء الأحمر يحذر المشائخ من مصير أسود في حال سيطرة الحوثيين على مأرب
السبت, 25 يناير, 2020 10:50:00 مساءً

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اللواء الأحمر يحذر المشائخ من مصير أسود في حال سيطرة الحوثيين على مأرب
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*يمن برس - متابعة خاصة
دعا نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح الوجهاء والأعيان والمشايخ والمواطنين وكل الأحرار إلى الاستنفار ومواجهة الحوثيين بالتزامن مع معارك عنيفة في جبهات صنعاء ومأرب والجوف.

وحذر المشائخ والأعيان من الحوثي الذي سيشرع فور تمكنه من السيطرة في تصفية وإهانة الوجاهات والشخصيات التي قدمت خدمات جليلة له ووضعهم في سجونه الخاصة ويمارس بحقهم التشريد والإذلال والإقصاء والاختطاف.. وفق قوله

وشدد  خلال اتصالات هاتفية أجراها بكل من وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي ومحافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة ومحافظ محافظة الجوف اللواء أمين العكيمي ومحافظ محافظة صنعاء اللواء عبدالقوي شريف وقائد العمليات المشتركة اللواء الركن صغير عزي على ضرورة تظافر الجهود والمزيد من اللحمة والاصطفاف الوطني ضد جماعة الحوثي.
 


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خاص - يمن برس

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