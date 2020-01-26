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الحكومة تتبرأ من تصريحات الميسري الأخيرة وتصفها بالباطلة
الأحد, 26 يناير, 2020 12:20:00 صباحاً

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الحكومة تتبرأ من تصريحات الميسري الأخيرة وتصفها بالباطلة
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*يمن برس - متابعة خاصة
استغرب مصدر حكومي مسؤول تصريحات وزير الداخلية أحمد الميسري التي وجه فيها اتهامات للتحالف فيما يخص سير المعارك العسكرية واستهداف مسجد معسكر الاستقبال في محافظة مأرب واصفاً إياها بالباطلة.

و رفض المصدر الإساءة لا تلميحاً ولا مباشرة للمملكة العربية السعودية وفقاً لبيان نقلته وكالة سبأ الحكومية الرسمية.

ودعا المصدر كافة وسائل الإعلام الى عدم الإنجرار وراء مثل هذه التصريحات التي لا تستند على حقائق وتعد تصريحات غير مسؤولة.. وفق قوله.

وكان وزير الداخلية أحمد الميسري طالب  التحالف العربي الذي تقوده السعودية بتوضيح بشأن الهجوم الدامي على معسكر تدريبي للجيش الوطني في مأرب الأسبوع الماضي.

واتهمت الحكومة جماعة الحوثي بتنفيذ الهجوم الصاروخي الذي أسفر عن مقتل أكثر من 100 جندي وإصابة 50 آخرين.


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خاص - يمن برس

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