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بعد زلزال تركيا المدمر.. الكاميرات ترصد رجلا غامضا يقوم بـ"عمل غريب"
الأحد, 26 يناير, 2020 12:44:00 صباحاً

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بعد زلزال تركيا المدمر.. الكاميرات ترصد رجلا غامضا يقوم بـ"عمل غريب"
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*يمن برس - متابعات
بعد الزلزال القوي الذي ضرب جنوب شرق تركيا، رصدت الكاميرات رجلا مجهولا يقوم بقطع عجلات السيارات في أحد شوارع مدينة دياربكر.

وتظهر اللقطات أن الرجل قام بقطع عجلات 160 سيارة بسكين في مقاطعة بسميل في دياربكر بعد الزلزال القوى الذي أوقع أضرارا وخسائر بشرية.

وأصيب عدد من الأشخاص في دياربكر جراء الزلزال الذي أوقع 26 قتيلا وأصاب 1000 شخص بجروح في محافظة إلازيغ.

وعبر سكان دياربكر عن استيائهم البالغ، بسبب هذه الواقعة خاصة أنها جاءت بعد الزلزال العنيف الذي طال منطقتهم وقالوا إنه عمل غريب لا يصدر إلا من "مريض نفسي".

وحتى الآن لم تعرف أسباب إقدام الرجل على هذه الفعل، ودوافعه.

وفُقد 30 شخصًا على الأقل بعدما ضرب الزلزال الذي بلغت قوّته 6,8 درجات ليل الجمعة وتم تحديد مركزه في بلدة سيفريجه الصغيرة في محافظة إلازيغ.


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خاص - يمن برس

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