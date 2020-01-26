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حرب بيولوجية بين الدول.. هل انتشر فيروس كورونا الصيني بفعل فاعل؟
الأحد, 26 يناير, 2020 01:22:00 صباحاً

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حرب بيولوجية بين الدول.. هل انتشر فيروس كورونا الصيني بفعل فاعل؟
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*يمن برس - متابعات

ذكر تقرير لـ"منظمة العدل والتنمية في الشرق الأوسط"، ان فيروس "كورونا الجديد" في الصين، "تم تصنيعه واختلاقه في مختبرات طبية سرية في أوروبا".

وقال المتحدث باسم المنظمة غير الحكومية، زيدان القنائي، في تصريح لموقع "الحرة"، إن دوافع إعدادهم للتقرير المذكور، جاء "بعد اكتشافهم لمختبرات سرية في أوروبا، تعمل على تصنيع فيروسات، يتم توظيفها في حروب بيولوجية ضد دول بعينها".

المتحدث أفاد أيضا ان "شركات أدوية كبيرةـ ستعلن بعد أن يقتل الفيروس عددا هائلا من البشر، عن لقاح مناسب له، وذلك كخطة لتضخيم أرباحها من لقاحه".

وعن سبب ظهور الفيروس في الصين تحديدا، هذه المرة، قال المتحدث، إن ذلك "سيسرع في انتشار واسع للفيروس، نظرا للكثافة السكانية الكبيرة في الصين، والتي تقدر بالملايين".

وتوقع ان ينتقل الفيروس الجديد، إلى الهند أيضا، مع احتمال أن يقتل أعدادا كبيرة، بسبب ظاهرة التغير المناخي وتلوث الهواء، التي ستساعد في انتشار الفيروس هناك.


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خاص - يمن برس

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