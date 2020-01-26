 الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / بن دغر يكشف رد فعل الرئيس هادي ليلة انسحاب الجيش من نهم
بن دغر يكشف رد فعل الرئيس هادي ليلة انسحاب الجيش من نهم
الأحد, 26 يناير, 2020 12:55:00 صباحاً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
هادي
أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي
هادي

*يمن برس - خاص
قال مستشار رئيس الجمهورية أحمد عبيد بن دغر، إن الرئيس عبدربه منصور هادي، كان على تواصل بالجبهات وبالأشقاء ويصف معركة نهم بمعركة المصير ويحث على الصمود والدعم.

جاء ذلك في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تحدث فيها عن تطورات الأوضاع في جبهة نهم (شرقي العاصمة صنعاء).

وحول انسحاب الجيش مؤخراً في نهم قال بن دغر "خسرنا بعض مواقعنا مؤقتاً، لكننا لم نخسر الحرب، ولن نخسرها وفي صفوفنا أبطال كأبطال نهم".

وأكد أن جنود الجيش يقومون بتغيير المعادلة، يصنعون المبادرة، ويحولون الهزيمة إلى نصر رغم قلة الامكانات. واصفاً معركة نهم بأنها من أعظم وأهم ملاحم النضال الكبرى في تاريخ اليمن.


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
1323
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2020 ©