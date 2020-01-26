بن دغر يكشف رد فعل الرئيس هادي ليلة انسحاب الجيش من نهم

*يمن برس - خاص
قال مستشار رئيس الجمهورية أحمد عبيد بن دغر، إن الرئيس عبدربه منصور هادي، كان على تواصل بالجبهات وبالأشقاء ويصف معركة نهم بمعركة المصير ويحث على الصمود والدعم.
جاء ذلك في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تحدث فيها عن تطورات الأوضاع في جبهة نهم (شرقي العاصمة صنعاء).
وحول انسحاب الجيش مؤخراً في نهم قال بن دغر "خسرنا بعض مواقعنا مؤقتاً، لكننا لم نخسر الحرب، ولن نخسرها وفي صفوفنا أبطال كأبطال نهم".
وأكد أن جنود الجيش يقومون بتغيير المعادلة، يصنعون المبادرة، ويحولون الهزيمة إلى نصر رغم قلة الامكانات. واصفاً معركة نهم بأنها من أعظم وأهم ملاحم النضال الكبرى في تاريخ اليمن.
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