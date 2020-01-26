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تطور نوعي في معارك نهم والجيش يباغت الحوثيين بهجوم ساحق
الأحد, 26 يناير, 2020 01:38:00 صباحاً

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تطور نوعي في معارك نهم والجيش يباغت الحوثيين بهجوم ساحق
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*يمن برس - متابعة خاصة
تمكنت قوات الجيش الوطني السبت، من  السيطرة على بعض المواقع التي خسرتها خلال اليومين الماضيين في مديرية نهم، شرق العاصمة صنعاء.

وقالت مصادر عسكرية إن قوات الجيش تمكنت من استعادة بعض المواقع التي سيطر عليها الحوثيون، جنوب شرق مديرية نهم، بعد معارك عنيفة بين الطرفين.

 وأوضحت أن طائرات التحالف العربي شنت غارات جوية على مواقع الحوثيين ما سهّل عملية تقدم قوات الجيش.

وأشارت المصادر إلى وقوع قتلى وجرحى من الجانبين في المعارك التي ما تزال مشتعلة شرق العاصمة صنعاء.

وبالتزامن مع المعارك التي تشهدها مديرية نهم، استطاعت قوات الجيش إحراز تقدم ميداني جديد، بمديرية صرواح، غرب محافظة مأرب، بعد سيطرتها على مواقع في جبال هيلان.


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خاص - يمن برس

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