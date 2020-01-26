ما علاقة "حساء الخفافيش" الشعبي في الصين بفيروس "كورونا؟

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*يمن برس - متابعات

نشرت صحيفة "ميترو" البريطانية فيديو لسيدة صينية تأكل وجبة "حساء الخفاش" في أحد المطاعم، وهو ما أثار ضجة واسعة، بعد أن ذكرت صحف صينية، أن حساء الخفاش ربما يكون هو المتسبب في انتشار فيروس كورونا.

وأشارت صحيفة "ميترو" إلى أن "حساء الخفاش" ورغم أنه طبق شعبي في ووهان، إلا أن مخاوف عديدة حذرت من احتمالية نشوء فيروس كورونا منه.

و تأكد وفاة نحو 41 صينيا، وإصابة أكثر من ألف، بفيروس "كورونا" الذي انتشر في مدينة ووهان شرق البلاد.

في حين قالت صحيفة "ذا صن"، إن الوبائيات المميتة السابقة لفيروسات "السارس" و"إيبولا" قد نشأت في الثدييات الطائرة.

ونقلت الصحيفة عن أبحاث قولها إن "الفيروس الجديد غير قادر على التسبب بوباء قاتل، لأن جيناته كانت مختلفة، ولديه تقارب قوي الارتباط مع بروتين بشري يسمى ACE2، ولكن يبدو أن هذا الاعتقاد لم يكن في محله، ولذلك سارع الخبراء في العمل لإنتاج لقاح جديد، قد يستغرق إنجازه سنة على الأقل