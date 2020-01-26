 الصفحة الرئيسية / شؤون دولية / ما علاقة "حساء الخفافيش" الشعبي في الصين بفيروس "كورونا؟
ما علاقة "حساء الخفافيش" الشعبي في الصين بفيروس "كورونا؟
الأحد, 26 يناير, 2020 02:30:00 صباحاً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
ما علاقة "حساء الخفافيش" الشعبي في الصين بفيروس "كورونا؟
أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي

*يمن برس - متابعات

 نشرت صحيفة "ميترو" البريطانية فيديو لسيدة صينية تأكل وجبة "حساء الخفاش" في أحد المطاعم، وهو ما أثار ضجة واسعة، بعد أن ذكرت صحف صينية، أن حساء الخفاش ربما يكون هو المتسبب في انتشار فيروس كورونا.

وأشارت صحيفة "ميترو" إلى أن "حساء الخفاش" ورغم أنه طبق شعبي في ووهان، إلا أن مخاوف عديدة حذرت من احتمالية نشوء فيروس كورونا منه.

و تأكد وفاة نحو 41 صينيا، وإصابة أكثر من ألف، بفيروس "كورونا" الذي انتشر في مدينة ووهان شرق البلاد.

في حين قالت صحيفة "ذا صن"، إن الوبائيات المميتة السابقة لفيروسات "السارس" و"إيبولا" قد نشأت في الثدييات الطائرة.

ونقلت الصحيفة عن أبحاث قولها إن "الفيروس الجديد غير قادر على التسبب بوباء قاتل، لأن جيناته كانت مختلفة، ولديه تقارب قوي الارتباط مع بروتين بشري يسمى ACE2، ولكن يبدو أن هذا الاعتقاد لم يكن في محله، ولذلك سارع الخبراء في العمل لإنتاج لقاح جديد، قد يستغرق إنجازه سنة على الأقل




للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
945
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2020 ©