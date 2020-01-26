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أمهات المختطفين يطالبن بضم ملف المختطفين إلى اتفاق الرياض
الأحد, 26 يناير, 2020 08:03:00 صباحاً

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أمهات المختطفين يطالبن بضم ملف المختطفين إلى اتفاق الرياض
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*يمن برس - متابعة خاصة
طالبت رابطة أمهات المختطفين في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة (جنوبي البلاد)، يوم أمس السبت، بضم ملف المختطفين إلى اتفاق الرياض.

وقالت الرابطة في بيان لها إن ملف المختطفين والمخفيين قسراً غُيب تماماً عن المفاوضات التي رعتها السعودية بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي. 

وأوضح البيان أن أكثر من 38 شخصاً ما يزالون مخفيون في السجون التابعة للتشكيلات العسكرية والأمنية في عدن، في إشارة إلى قوات الحزام الأمني الموالية للإمارات.

وأشار إلى أن 56 مختطفًا في سجن بئر أحمد، يعانون من ظروف صحية متردية.


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خاص - يمن برس

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