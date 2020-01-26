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عاجل .. انفجارات عنيفة تهز مدينة تعز ومصادر تكشف ما حدث(صورة)
الأحد, 26 يناير, 2020 12:31:00 مساءً

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عاجل .. انفجارات عنيفة تهز مدينة تعز ومصادر تكشف ما حدث(صورة)
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*يمن برس -خاص
هزت انفجارات عنيفة قبل قليل  مدينة تعز الواقعة إلى الجنوب الغربي من اليمن .

وقالت مصادر محلية لـ"يمن برس" إن الانفجار ناتج عن قصف مدفعي شنه الحوثيون على أحياء سكنية في وادي القاضي من مناطق تمركزها شمال وشرق المحافظة .

وأفادت المصادر أن القصف المدفعي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا وخسائر مادية في صفوف المدنيين دون تحديد عدد الضحايا وطبيعة تلك الضحايا .

وتواصل المليشيا الحوثية قصف الأحياء السكنية واستهداف المواطنين في محافظة تعز ، حيث قتلت يوم أمس امرأة مسنة غربي المحافظة .
يمن برس - عاجل .. انفجارات عنيفة تهز مدينة تعز ومصادر تكشف ما حدث(صورة)



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خاص - يمن برس

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