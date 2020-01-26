عاجل .. انفجارات عنيفة تهز مدينة تعز ومصادر تكشف ما حدث(صورة)
*يمن برس -خاص
هزت انفجارات عنيفة قبل قليل مدينة تعز الواقعة إلى الجنوب الغربي من اليمن .
وقالت مصادر محلية لـ"يمن برس" إن الانفجار ناتج عن قصف مدفعي شنه الحوثيون على أحياء سكنية في وادي القاضي من مناطق تمركزها شمال وشرق المحافظة .
وأفادت المصادر أن القصف المدفعي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا وخسائر مادية في صفوف المدنيين دون تحديد عدد الضحايا وطبيعة تلك الضحايا .
وتواصل المليشيا الحوثية قصف الأحياء السكنية واستهداف المواطنين في محافظة تعز ، حيث قتلت يوم أمس امرأة مسنة غربي المحافظة .
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