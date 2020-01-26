الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / عاجل .. انفجارات عنيفة تهز مدينة تعز ومصادر تكشف ما حدث(صورة)

عاجل .. انفجارات عنيفة تهز مدينة تعز ومصادر تكشف ما حدث(صورة)

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي



*يمن برس -خاص

هزت انفجارات عنيفة قبل قليل مدينة تعز الواقعة إلى الجنوب الغربي من اليمن .



وقالت مصادر محلية لـ"يمن برس" إن الانفجار ناتج عن قصف مدفعي شنه الحوثيون على أحياء سكنية في وادي القاضي من مناطق تمركزها شمال وشرق المحافظة .



وأفادت المصادر أن القصف المدفعي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا وخسائر مادية في صفوف المدنيين دون تحديد عدد الضحايا وطبيعة تلك الضحايا .



وتواصل المليشيا الحوثية قصف الأحياء السكنية واستهداف المواطنين في محافظة تعز ، حيث قتلت يوم أمس امرأة مسنة غربي المحافظة .









للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك هزت انفجارات عنيفة قبل قليل مدينة تعز الواقعة إلى الجنوب الغربي من اليمن .وقالت مصادر محلية لـ"يمن برس" إن الانفجار ناتج عن قصف مدفعي شنه الحوثيون على أحياء سكنية في وادي القاضي من مناطق تمركزها شمال وشرق المحافظة .وأفادت المصادر أن القصف المدفعي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا وخسائر مادية في صفوف المدنيين دون تحديد عدد الضحايا وطبيعة تلك الضحايا .وتواصل المليشيا الحوثية قصف الأحياء السكنية واستهداف المواطنين في محافظة تعز ، حيث قتلت يوم أمس امرأة مسنة غربي المحافظة .







انفجارات تعز وادي القاضي



شارك الخبر أصدقاءك:



1128

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.







