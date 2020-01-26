مقتل مواطنين وإصابة آخر برصاص مسلحين حوثيين في إب(تفاصيل+أسماء)

*يمن برس -إب
قتل مواطنان وأصيب آخر، برصاص مسلحين حوثيين، في حادثتي منفصلتين شهدتها محافظة إب، وسط اليمن.
وقالت مصادر محلية، إن مسلح حوثي أقدم على قتل مواطن وإصابة آخر في مديرية الرضمة، شمال شرق إب.
وبحسب المصادر فإن المواطن "شهاب أحمد الحاد" قتل وأصيب المواطن "وليد النجار" برصاص مسلح حوثي يدعى "أحمد حديجان".
وفي حادثة أخرى قتل المواطن "عمر ثابت بابكر"، إثر اشتباكات مسلحة جرت في سوق الظهار، بين مسلحين حوثيين، وسط فوضى أمنية عارمة تشهدها المدينة.
وتشهد محافظة إب فوضى وفلتان أمني كبير زادت معه حدة الجرائم والقتل اليومي وأعمال النهب والسطو على ممتلكات المواطنين.
للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك