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تقلبات أسعار الصرف تتسبب بأزمة وقود بعدن

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*يمن برس - متابعة خاصة

أغلقت محطات الوقود بعدن (جنوب اليمن)، الأحد، أبوابها وامتنعت عدد كبير منها عن بيع المشتقات النفطية؛ بسبب ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية.



وقال مصدر في شركة النفط اليمنية بعدن إن التقلبات في سعر الصرف أثرت على استيراد الوقود، خاصةً بعد رفع البنك المركزي سعر المصارفة على موردي المواد الأساسية.



وأكد شهود عيانٍ أن إغلاق محطات بيع الوقود؛ أدى إلى حدوث أزمة بالمشتقات النفطية في مختلف مديريات محافظة عدن.



وأضافوا أنه لم يحدث أي ارتفاع في سعر الوقود، غير أن ملاك المحطات يخشون من ارتفاع سعره لاحقًا؛ لهذا فهم يمتنعون عن البيع حاليًا تمهيدًا لرفع السعر.



وشوهدت بعض المحطات خلال اليومين الماضيين تبيع الوقود بالسعر القديم، 6800 ريال، وبعضها بسعر 7200 ريال للدبة 20 لترًا، لكنها تشهد ازدحامًا كبيرًا للسيارات والمركبات.



يُذكر أن ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني؛ أدى إلى رفع البنك المركزي سعر المصارفة على التجار ومستوردي المواد الأساسية، وهو ما يعني ارتفاعًا في أسعار المواد الغذائية والاحتياجات الرئيسية للمواطنين.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أغلقت محطات الوقود بعدن (جنوب اليمن)، الأحد، أبوابها وامتنعت عدد كبير منها عن بيع المشتقات النفطية؛ بسبب ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية.وقال مصدر في شركة النفط اليمنية بعدن إن التقلبات في سعر الصرف أثرت على استيراد الوقود، خاصةً بعد رفع البنك المركزي سعر المصارفة على موردي المواد الأساسية.وأكد شهود عيانٍ أن إغلاق محطات بيع الوقود؛ أدى إلى حدوث أزمة بالمشتقات النفطية في مختلف مديريات محافظة عدن.وأضافوا أنه لم يحدث أي ارتفاع في سعر الوقود، غير أن ملاك المحطات يخشون من ارتفاع سعره لاحقًا؛ لهذا فهم يمتنعون عن البيع حاليًا تمهيدًا لرفع السعر.وشوهدت بعض المحطات خلال اليومين الماضيين تبيع الوقود بالسعر القديم، 6800 ريال، وبعضها بسعر 7200 ريال للدبة 20 لترًا، لكنها تشهد ازدحامًا كبيرًا للسيارات والمركبات.يُذكر أن ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني؛ أدى إلى رفع البنك المركزي سعر المصارفة على التجار ومستوردي المواد الأساسية، وهو ما يعني ارتفاعًا في أسعار المواد الغذائية والاحتياجات الرئيسية للمواطنين.







تقلبات سعر الصرف أزمة مشتقات عدن



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