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كبرى الدول الأوروبية تصدر بيانا مشتركا بشأن اليمن

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من قصف في مأرب

*يمن برس -متابعة خاصة

حذر سفراء أمريكا وروسيا والمملكة المتحدة و فرنسا لدى اليمن، من تداعيات التصعيد العسكري الأخير الذي يشهده اليمن هذه الأيام.



وقال السفراء الغربيين، في بيان مشترك، اليوم الأحد، إن التصعيد تسبب في مقتل مدنيين وتشريد العائلات، محذرين من تراجع التقدم المحرز في وقف التصعيد، داعين من وصفهم بالقادة من جميع الأطراف على وقف القتال على الفور.



وشدد السفراء على التأييد التام لجهود مبعوث الأمم المتحدة الخاص ودعوته الأطراف إلى الالتزام بمبادرات وقف التصعيد ومواصلة تعزيز تلك المبادرات.



ومنذ أسبوع تشهد جبهات نهم والجوف ومأرب والبيضاء، مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية ومليشيا الحوثي الانقلابية.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك حذر سفراء أمريكا وروسيا والمملكة المتحدة و فرنسا لدى اليمن، من تداعيات التصعيد العسكري الأخير الذي يشهده اليمن هذه الأيام.وقال السفراء الغربيين، في بيان مشترك، اليوم الأحد، إن التصعيد تسبب في مقتل مدنيين وتشريد العائلات، محذرين من تراجع التقدم المحرز في وقف التصعيد، داعين من وصفهم بالقادة من جميع الأطراف على وقف القتال على الفور.وشدد السفراء على التأييد التام لجهود مبعوث الأمم المتحدة الخاص ودعوته الأطراف إلى الالتزام بمبادرات وقف التصعيد ومواصلة تعزيز تلك المبادرات.ومنذ أسبوع تشهد جبهات نهم والجوف ومأرب والبيضاء، مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية ومليشيا الحوثي الانقلابية.







الدول الأوروبية بيان التصعيد



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