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العميد "دويد": لهذا السبب أشعل الحوثيون جبهة نهم !
الأحد, 26 يناير, 2020 02:21:00 مساءً

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العميد دويد
العميد دويد

*يمن برس -متابعات
اتهم ناطق المقاومة الوطنية، العميد صادق دويد، ميليشيا الحوثي بالزج ببعض الأسر في ما وصفها بـ"حرب إبادة" بهدف التخلص منها حتى لا تشكل خطراً عليه في أي تسوية مستقبلية.

وقال دويد في تغريدة على حسابه في "تويتر": "يحز بالنفس أن الحوثي يستغل حرب نهم للقضاء على بعض الأسر بزجها في حرب إبادة  قذرة بهدف التخلص منها حتى لا تشكل خطرا عليه في أي تسوية مستقبلية".

وأكد دويد أن الانتماء الوطني والولاء للجمهورية هو الملاذ الإمن لكل يمني من نزعات انتقامية.

وتجددت المواجهات في مديرية نهم شرق صنعاء، منذ يوم السبت الماضي (18 يناير)، إثر هجوم شنته ميليشيا الحوثي الانقلابية في محاولة للسيطرة على المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الجيش التابعة للحكومة الشرعية المعترف بها دولياً.


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خاص - يمن برس

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