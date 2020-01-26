الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / شاهد العكيمي يظهر في فيديو ويوجه دعوات لليمنيين

شاهد العكيمي يظهر في فيديو ويوجه دعوات لليمنيين

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي



*يمن برس - متابعة خاصة

نشر المركز الإعلامي للقوات المسلحة فيديو لمحافظ الجوف أمين العكيمي يدعو فيه اليمنيين إلى الوقوف صفّاً واحداً مع الجيش والشرعية، وأن يهبوا هبّة رجل واحد للدفاع عن اليمن والحفاظ على المنجزات والمكتسبات الوطنية.



ودعا العكيمي أبناء محافظة الجوف إلى المزيد من الالتحام بمنتسبي القوات المسلحة للدفاع عن "مكتسباتهم وكرامتهم وعن مدينتهم التي نطمح أن تكون من أفضل المدن تقدمًا بما يليق بتاريخها العريق والدفاع عنها بالغالي والنفيس"، حسب قوله.



وأضاف أن رجال القوات المسلحة وأبناء محافظة الجوف مستمرون في الدفاع عن محافظة الجوف واليمن ككل، من مخاطر الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك نشر المركز الإعلامي للقوات المسلحة فيديو لمحافظ الجوف أمين العكيمي يدعو فيه اليمنيين إلى الوقوف صفّاً واحداً مع الجيش والشرعية، وأن يهبوا هبّة رجل واحد للدفاع عن اليمن والحفاظ على المنجزات والمكتسبات الوطنية.ودعا العكيمي أبناء محافظة الجوف إلى المزيد من الالتحام بمنتسبي القوات المسلحة للدفاع عن "مكتسباتهم وكرامتهم وعن مدينتهم التي نطمح أن تكون من أفضل المدن تقدمًا بما يليق بتاريخها العريق والدفاع عنها بالغالي والنفيس"، حسب قوله.وأضاف أن رجال القوات المسلحة وأبناء محافظة الجوف مستمرون في الدفاع عن محافظة الجوف واليمن ككل، من مخاطر الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

- فيديو :









العكيمي فيديو دعوات



شارك الخبر أصدقاءك:



1035

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.







