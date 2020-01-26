شاهد العكيمي يظهر في فيديو ويوجه دعوات لليمنيين

*يمن برس - متابعة خاصة
نشر المركز الإعلامي للقوات المسلحة فيديو لمحافظ الجوف أمين العكيمي يدعو فيه اليمنيين إلى الوقوف صفّاً واحداً مع الجيش والشرعية، وأن يهبوا هبّة رجل واحد للدفاع عن اليمن والحفاظ على المنجزات والمكتسبات الوطنية.
ودعا العكيمي أبناء محافظة الجوف إلى المزيد من الالتحام بمنتسبي القوات المسلحة للدفاع عن "مكتسباتهم وكرامتهم وعن مدينتهم التي نطمح أن تكون من أفضل المدن تقدمًا بما يليق بتاريخها العريق والدفاع عنها بالغالي والنفيس"، حسب قوله.
وأضاف أن رجال القوات المسلحة وأبناء محافظة الجوف مستمرون في الدفاع عن محافظة الجوف واليمن ككل، من مخاطر الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.
للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك