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حب يتكلل بالزواج..والسبب "رقم خاطئ" (تفاصيل القصة)

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*يمن برس -متابعة خاصة

صدفة غريبة جمعت بين شخصين في بريطانيا، حولتهما من غريبين إلى اثنين على وشك الزواج، وذلك بفضل "رقم خاطئ" و"واتساب قديم".



وبدأت القصة عام 2018 عندما قررت جايد سكوت (30 عاما)، أن تشتري رقم هاتف جديد، لتبدأ بعدها في تلقي مكالمات ورسائل موجهة إلى شخص يدعى "مات".



ولم تفهم جايد ما حدث، حتى قامت صديقتها بإرسال لقطة تظهر أن صورة حسابها على واتساب تعود لرجل. واتضح أن جايد التي اشترت رقما جديدا، قد حصل شخص آخر على رقمها القديم، وهو الرجل نفسه الذي يدعى مات.





وتواصلت المرأة مع الرجل الغريب لتبلغه بأنها تتلقى رسائل ومكالمات موجهة له، ليرد قائلا إنه تلقى أيضا مكالمات موجهة لها.



وبطريقة غريبة، استمر الاثنان في تبادل الرسائل بصورة متواصلة لمدة 5 أيام، قبل أن يطلب مات لقاء جايد لاحتساء القهوة، وفق ما ذكر موقع "ستاندارد ميديا".



وما أن التقى الاثنان، حتى شعرا بالانسجام وتحولت تلك الصدفة الغريبة إلى علاقة حب تكللت بطلب الزواج. ومن المقرر أن يتزوج جايد ومات في عام 2020.



وقالت جايد إنها على ثقة بأن لقاءهما "لم يكن صدفة"، وأضافت: "أؤمن أن القدر جمعنا، فهناك قواسم مشتركة كثيرة بيننا، فعلى سبيل المثال، نحب نفس الأغنية وأينما ذهبنا سمعناها في الأماكن التي ندخلها. لقاؤنا لم يكن صدفة".





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك صدفة غريبة جمعت بين شخصين في بريطانيا، حولتهما من غريبين إلى اثنين على وشك الزواج، وذلك بفضل "رقم خاطئ" و"واتساب قديم".وبدأت القصة عام 2018 عندما قررت جايد سكوت (30 عاما)، أن تشتري رقم هاتف جديد، لتبدأ بعدها في تلقي مكالمات ورسائل موجهة إلى شخص يدعى "مات".ولم تفهم جايد ما حدث، حتى قامت صديقتها بإرسال لقطة تظهر أن صورة حسابها على واتساب تعود لرجل. واتضح أن جايد التي اشترت رقما جديدا، قد حصل شخص آخر على رقمها القديم، وهو الرجل نفسه الذي يدعى مات.وتواصلت المرأة مع الرجل الغريب لتبلغه بأنها تتلقى رسائل ومكالمات موجهة له، ليرد قائلا إنه تلقى أيضا مكالمات موجهة لها.وبطريقة غريبة، استمر الاثنان في تبادل الرسائل بصورة متواصلة لمدة 5 أيام، قبل أن يطلب مات لقاء جايد لاحتساء القهوة، وفق ما ذكر موقع "ستاندارد ميديا".وما أن التقى الاثنان، حتى شعرا بالانسجام وتحولت تلك الصدفة الغريبة إلى علاقة حب تكللت بطلب الزواج. ومن المقرر أن يتزوج جايد ومات في عام 2020.وقالت جايد إنها على ثقة بأن لقاءهما "لم يكن صدفة"، وأضافت: "أؤمن أن القدر جمعنا، فهناك قواسم مشتركة كثيرة بيننا، فعلى سبيل المثال، نحب نفس الأغنية وأينما ذهبنا سمعناها في الأماكن التي ندخلها. لقاؤنا لم يكن صدفة".







حب زواج واتساب



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