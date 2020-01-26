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مستجدات عاجلة.. الجيش ينسحب ومسلحو الحوثي يتقدمون ويضيقون الخناق على مأرب (تفاصيل)

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*يمن برس - خاص

نقل مراسل "يمن برس" في مأرب عن مصدر عسكري أن الجيش انسحب من عدد من المواقع العسكرية في نهم ومأرب.



وقال المصدر إن مفرق الجوف سقط بيد مسلحي جماعة الحوثي، وتمكن الحوثيون من التقدم إلى منطقة الجفرة التي تبعد عن معسكر ماس الاسترايجي 15 كم فقط.



وأضاف المصدر أن ميسرة الجيش في نهم انسحبت بالكامل، كما انسحبت قوات الجيش من جبال صلب الاستراتيجية.



وأضاف المصدر أن هذه الانسحابات تعني أنه لم يعد للجيش موضع قدم في نهم والفرضة ومفرق الجوف، وأن الخناق بدأ يضيق على مدينة مأرب.



ودارت معارك عنيفة خلال الأيام الماضية بين مسلحي جماعة الحوثي وقوات الجيش على امتداد جبهة نهم، تمكن الحوثيون خلالها من إحراز تقدمات عقب سقوط مئات القتلى في صفوفهم خلال يومين.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك نقل مراسل "يمن برس" في مأرب عن مصدر عسكري أن الجيش انسحب من عدد من المواقع العسكرية في نهم ومأرب.وقال المصدر إن مفرق الجوف سقط بيد مسلحي جماعة الحوثي، وتمكن الحوثيون من التقدم إلى منطقة الجفرة التي تبعد عن معسكر ماس الاسترايجي 15 كم فقط.وأضاف المصدر أن ميسرة الجيش في نهم انسحبت بالكامل، كما انسحبت قوات الجيش من جبال صلب الاستراتيجية.وأضاف المصدر أن هذه الانسحابات تعني أنه لم يعد للجيش موضع قدم في نهم والفرضة ومفرق الجوف، وأن الخناق بدأ يضيق على مدينة مأرب.ودارت معارك عنيفة خلال الأيام الماضية بين مسلحي جماعة الحوثي وقوات الجيش على امتداد جبهة نهم، تمكن الحوثيون خلالها من إحراز تقدمات عقب سقوط مئات القتلى في صفوفهم خلال يومين.







مستجدات ميدانية الجيش ينسحب الحوثي يتقدم



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