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كمين مسلح يستهدف قوة عسكرية تابعة للانتقالي في أبين
الأحد, 26 يناير, 2020 04:47:00 مساءً

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قوات تابعة للانتقالي
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قوات تابعة للانتقالي

*يمن برس -خاص
قُتل أحد عناصر المجلس الانتقالي الجنوبي، في كمين مسلح تعرضت له عربة تتبعهم شرقي مديرية مودية في محافظة أبين.

وبحسب وسائل إعلام المجلس الانتقالي، فإن مسلحين يتبعون تنظيم القاعدة يقفون خلف الكمين المسلح .

وتتعرض دوريات المجلس الانتقالي لهجمات مماثلة ومتكررة في محافظة أبين وعدن من قبل بعض المسلحين في ظل وضع استثنائي تعيشه معظم ابمحافظات الجنوبية .

وفي وقت سابق من يومنا هذا الأحد ، انفجرت قنبلة يدوية بالقرب من مدينة عدن أودت بحياة جندي في الحزام أمني وإصابة آخر .


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خاص - يمن برس

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