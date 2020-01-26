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المليشيا الحوثية تشن قصفاً هستيريا على أحياء سكنية في تعز وسط ترقبات لانفجار الوضع في الجبهات
الأحد, 26 يناير, 2020 05:20:00 مساءً

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تعز
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تعز

*يمن برس -خاص
شنت مليشيا الحوثي الانقلابية، مساء اليوم الأحد، قصفاً هستيريا بالمدفعية على مناطق وأحياء متفرقة من مدينة تعز (جنوبي غرب اليمن).
 
وقالت مصادر محلية إن أحياء سكنية في منطقة (بير باشا) (غربا) تعرضت للقصف المدفعي من قبل الحوثيين. 

ويأتي قصف الأحياء السكنية في بير باشا بعد ساعات من قصف منطقة وادي القاضي بعدد من القذائف ، حيث أفاد سكان محليون لـ"يمن برس" تعرض منازل مواطنين للأضرار إثر القصف الذي شنته المليشيات على المنطقة ظهر اليوم .


وأوضحت المصادر أن نحو 6 قذائف تساقطت على المنطقتين ما أدى إلى أضرار مادية كبيرة .
 
في السياق، تعرضت قرية الأشعاب بمنطقة بلاد الوافي التابعة لمديرية جبل حبشي ريف غربي المدينة للقصف من قبل الحوثيين.
 
وقالت ذات المصادر إن 3 قذائف سقطت على قرية الأشعاب عصر اليوم الأحد.
 
يأتي ذلك القصف بالتزامن مع معارك عنيفة بين قوات الجيش الوطني ومليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة نهم (شرق صنعاء) ومأرب والجوف وسط ترقب لانفجار الوضع عسكريا في جبهات تعز . 


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خاص - يمن برس

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