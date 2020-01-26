الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / بائعو القات في تعز يتظاهرون احتجاجًا على التحصيل الضريبي المزدوج

بائعو القات في تعز يتظاهرون احتجاجًا على التحصيل الضريبي المزدوج

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:



*يمن برس - متابعة خاصة

تظاهر بائعو القات في مدينة التربة بمحافظة تعز اليوم احتجاجًا وتنديدا بالتحصيل الضريبي المزدوج.



ورفع المحتجون لافتات تندد بما يتعرضون له من تعسفات، وفرض دفع الضريبة أكثر من مرة بشكل غير قانوني "القات ليس سلعة مستوردة ولايباع بالعملة الصعبة، حتى تفرض عليه ضرائب مضاعفة وبصورة مزدوجة".



مناشدين برفع نقطة الضريبة المستحدثة مؤخرًا، ومؤكدين أن بيع القات هو مصدر كسبهم الوحيد لإعالة أطفالهم وأسرهم في ظل الظروف الراهنة.



وطاف المحتجون شارع مدينة التربة العام إلى أمام المجمع الحكومي للمديرية ونفذوا وقفتهم الاحتجاجية وطافوا مرة أخرى بالشارع العام إلى المنطقة التي يقع فيها منزل محافظ المحافظة نبيل شمسان.



وقبل أسابيع أقدم أحد موردي القات بمدينة التربة على إحراق سيارته مع القات الموجود بداخلها، احتجاجًا على فرض دفع الضرائب أكثر من مرة عليهم.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك تظاهر بائعو القات في مدينة التربة بمحافظة تعز اليوم احتجاجًا وتنديدا بالتحصيل الضريبي المزدوج.ورفع المحتجون لافتات تندد بما يتعرضون له من تعسفات، وفرض دفع الضريبة أكثر من مرة بشكل غير قانوني "القات ليس سلعة مستوردة ولايباع بالعملة الصعبة، حتى تفرض عليه ضرائب مضاعفة وبصورة مزدوجة".مناشدين برفع نقطة الضريبة المستحدثة مؤخرًا، ومؤكدين أن بيع القات هو مصدر كسبهم الوحيد لإعالة أطفالهم وأسرهم في ظل الظروف الراهنة.وطاف المحتجون شارع مدينة التربة العام إلى أمام المجمع الحكومي للمديرية ونفذوا وقفتهم الاحتجاجية وطافوا مرة أخرى بالشارع العام إلى المنطقة التي يقع فيها منزل محافظ المحافظة نبيل شمسان.وقبل أسابيع أقدم أحد موردي القات بمدينة التربة على إحراق سيارته مع القات الموجود بداخلها، احتجاجًا على فرض دفع الضرائب أكثر من مرة عليهم.







بائعو القات تعز مظاهرة



شارك الخبر أصدقاءك:



363

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.







