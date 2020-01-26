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بائعو القات في تعز يتظاهرون احتجاجًا على التحصيل الضريبي المزدوج
الأحد, 26 يناير, 2020 05:58:00 مساءً

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بائعو القات في تعز يتظاهرون احتجاجًا على التحصيل الضريبي المزدوج

*يمن برس - متابعة خاصة
تظاهر بائعو القات في مدينة التربة بمحافظة تعز اليوم احتجاجًا وتنديدا بالتحصيل الضريبي المزدوج.

ورفع المحتجون لافتات تندد بما يتعرضون له من تعسفات، وفرض دفع الضريبة أكثر من مرة بشكل غير قانوني "القات ليس سلعة مستوردة ولايباع بالعملة الصعبة، حتى تفرض عليه ضرائب مضاعفة وبصورة مزدوجة".

مناشدين برفع نقطة الضريبة المستحدثة مؤخرًا، ومؤكدين أن بيع القات هو مصدر كسبهم الوحيد لإعالة أطفالهم وأسرهم في ظل الظروف الراهنة.

وطاف المحتجون شارع مدينة التربة العام إلى أمام المجمع الحكومي للمديرية ونفذوا وقفتهم الاحتجاجية وطافوا مرة أخرى بالشارع العام إلى المنطقة التي يقع فيها منزل محافظ المحافظة نبيل شمسان.

وقبل أسابيع أقدم أحد موردي القات بمدينة التربة على إحراق سيارته مع القات الموجود بداخلها، احتجاجًا على فرض دفع الضرائب أكثر من مرة عليهم.


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خاص - يمن برس

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