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ضربات الترجيح تتوج "شعب حضرموت" بطلا للدوري التنشيطي
الأحد, 26 يناير, 2020 06:57:00 مساءً

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ضربات الترجيح تتوج "شعب حضرموت" بطلا للدوري التنشيطي
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*يمن برس -سيئون
فاز نادي شعب حضرموت اليوم الأحد، ببطولة الدوري التنشيطي لأندية الجمهورية المقامة في سيئون.

وتمكن شعب حضرموت من الفوز على نظيره وحدة عدن بضربات الترجيح، انتهت بثلاث ضربات مقابل اثنتين.

وحصل شعب حضرموت إلى جانب كأس البطولة على ثلاثة ملايين ريال من الشباب والرياضيين وثلاثة أخرى من الاتحاد، في حين تحصل وحدة عدن على أربعة ملايين مناصفة موزعة بين الوزارة والاتحاد.
 

وفي نهاية المباراة التي حضرها الآلاف في استاد سيئون الاولمبي، كرم وكيل وزارة الشباب والرياضة طلال بن حيدرة ووكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي عصام الكثيري البطل بالميداليات الذهبية والكأس، وأفضل حارس وهداف الدوري .
يمن برس - ضربات الترجيح تتوج "شعب حضرموت" بطلا للدوري التنشيطي



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خاص - يمن برس

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