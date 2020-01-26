 الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / الجوف..إسقاط طائرة مسيرة للحوثيين في المتون بالتزامن مع معارك مشتعلة في العقبة
الجوف..إسقاط طائرة مسيرة للحوثيين في المتون بالتزامن مع معارك مشتعلة في العقبة
الأحد, 26 يناير, 2020 07:27:00 مساءً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
الجوف _خريطة
أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي
الجوف _خريطة

*يمن برس -الجوف
دارت معارك عنيفة بين قوات الجيش الوطني وميليشيا الحوثي الانقلابية اليوم الأحد، شمالي شرق محافظة الجوف.

وبحسب موقع الجيش"سبتمبر نت"، فإن المعارك اندلعت، إثر محاولة ميليشيا الحوثي التسلل إلى مواقع الجيش بالعقبة.

وذكر الموقع أن قوات الجيش أحبطت محاولة المليشيا المتمردة، وأجبرتها على التراجع والفرار، بعد وقوع قتلى وجرحى في صفوفها.

بالتزامن قصفت مدفعية الجيش، مواقع تمركز المليشيا الحوثية، في الجبهة ذاتها، وكبدتها خسائر في العدد والعدة.

في السياق استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، تعزيزات للمليشيا كانت في طريقها إلى منطقة المواجهات، مما أدى إلى تدمير عدد من العربات التابعة لها، ومصرع وجرح كل من كان على متنها.

إلى ذلك أسقطت قوات الجيش، اليوم، طائرة مسيّرة تابعة لمليشيا الحوثي المتمردة، في منطقة “الجرعوب”، بمديرية المتون، غربي المحافظة.

وتشهد عدد من جبهات محافظة الجوف معارك عنيفة بالتزامن مع معارك مماثلة في مديرية نهم شرق صنعاء وصرواح غرب مأرب، وذلك عقب هجمات لميليشيا الحوثي على مواقع الجيش الوطني.


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
189
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2020 ©