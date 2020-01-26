الجوف..إسقاط طائرة مسيرة للحوثيين في المتون بالتزامن مع معارك مشتعلة في العقبة

*يمن برس -الجوف
دارت معارك عنيفة بين قوات الجيش الوطني وميليشيا الحوثي الانقلابية اليوم الأحد، شمالي شرق محافظة الجوف.
وبحسب موقع الجيش"سبتمبر نت"، فإن المعارك اندلعت، إثر محاولة ميليشيا الحوثي التسلل إلى مواقع الجيش بالعقبة.
وذكر الموقع أن قوات الجيش أحبطت محاولة المليشيا المتمردة، وأجبرتها على التراجع والفرار، بعد وقوع قتلى وجرحى في صفوفها.
بالتزامن قصفت مدفعية الجيش، مواقع تمركز المليشيا الحوثية، في الجبهة ذاتها، وكبدتها خسائر في العدد والعدة.
في السياق استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، تعزيزات للمليشيا كانت في طريقها إلى منطقة المواجهات، مما أدى إلى تدمير عدد من العربات التابعة لها، ومصرع وجرح كل من كان على متنها.
إلى ذلك أسقطت قوات الجيش، اليوم، طائرة مسيّرة تابعة لمليشيا الحوثي المتمردة، في منطقة “الجرعوب”، بمديرية المتون، غربي المحافظة.
وتشهد عدد من جبهات محافظة الجوف معارك عنيفة بالتزامن مع معارك مماثلة في مديرية نهم شرق صنعاء وصرواح غرب مأرب، وذلك عقب هجمات لميليشيا الحوثي على مواقع الجيش الوطني.
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