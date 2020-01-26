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كوريا الجنوبية تهزم السعودية وتخطف كأس أمم آسيا في تايلاند
الأحد, 26 يناير, 2020 07:54:00 مساءً

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كوريا الجنوبية تهزم السعودية وتخطف كأس أمم آسيا في تايلاند
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*يمن برس -
توج منتخب كوريا الجنوبية الأولمبي، ببطولة كأس أمم آسيا في كرة القدم تحت 23 سنة على حساب السعودية، في المباراة النهائية التي أقيمت اليوم الأحد.

وأقيمت بطولة أمم آسيا في تايلاند من الفترة 8 يناير الجاري حتى 26 من نفس الشهر، وهي المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وانتصر منتخب كوريا الجنوبية على نظيره السعودي، في المباراة النهائية، بنتيجة هدف دون رد، جاء في الوقت الإضافي الثاني، بعد انتهاء اللقاء في الوقت الأصلي بدون أهداف.

وسجل هدف كوريا الجنوبية، جيونغ تاي أوك في الدقيقة 113 من عمر الشوط الإضافي الثاني.


ويتأهل أصحاب الثلاث مركز الأولي في البطولة إلى أولمبياد طوكيو 2020، وبهذا يكون المنتخبات الثلاثة، هم كوريا الجنوبية البطل والسعودية الوصيف وأستراليا صاحبة المركز الثالث.

يذكر أن الثلاثة المنتخبات المتأهلة من أفريقيا لأولمبياد طوكيو، هي منتخب مصر وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا.


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خاص - يمن برس

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