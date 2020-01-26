مقتل جندي من الحزام الأمني في هجوم مسلح بأبين

*يمن برس - متابعات
قتل جندي وأصيب مدنيان، اليوم الأحد، في هجوم مسلح في محافظة أبين جنوبي اليمن.
وقالت مصادر محلية، إن "مسلحين نصبوا كمينا لسيارة تقل جنودا من قوات الحزام الأمني قرب مفرق القوز على الطريق العام شرق مديرية مودية شرقي أبين".
وأكدت المصادر "مقتل جندي واصابة مدنيان في الكمين، كانوا على متن السيارة".
وأشارت المصادر إلى أن "الكمين جاء بعد ساعات من انتشار عناصر تابعة لـ"القاعدة" في قرية رشاد بمديرية الوضيع مسقط رأس الرئيس عبدربه منصور هادي، شرق محافظة أبين".
يذكر أن المديريات الوسطى في أبين تشهد انتشاراً لعناصر تنظيم "القاعدة".
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