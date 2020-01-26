غارات عنيفة على مواقع الحوثيين في صنعاء والجوف وسقوط قتلى بينهم قيادات ميدانية

*يمن برس - متابعة خاصة
كثف طيران التحالف العربي من غاراته، اليوم الأحد، على مواقع وتحصينات تابعة للحوثيين في محافظتي الجوف وصنعاء.
وقالت مصادر عسكرية إن مقاتلات التحالف استهدفت بسلسلة غارات مواقع الحوثيين في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف شمالي اليمن، ومديرية نهم شرقي صنعاء.
واكدت المصادر "سقوط عدد من القتلى والجرحى وتدمير اسلحة وعربات قتالية تابعة للحوثيين".
ووفقا لمصادر عسكرية حكومية، سقط العشرات من الحوثيين قتلى وجرحى بينهم قيادات ميدانية بنيران قوات الجيش وبغارات مقاتلات التحالف، في الجوف ونهم.
وتزامنت الغارات مع معارك عنيفة تشهدها جبها نهم والجوف شرقي العاصمة صنعاء.
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