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إيران: سلطنة عمان مستعدة للتوسط لحل الأزمة اليمنية
الأحد, 26 يناير, 2020 09:33:00 مساءً

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إيران: سلطنة عمان مستعدة للتوسط لحل الأزمة اليمنية
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*يمن برس - وكالات

أفادت وكالة أنباء جمهورية إيران الإسلامية "إرنا" ان السفير الإيراني أوله موئسبي،قال خلال اجتماعه مع السفير الدنماركي في السعودية والسفير غير المقيم في عمان والكويت والبحرين واليمن، إن "الأزمة في اليمن ليس لها حل عسكري وأن الحل الوحيد هو التفاوض، وسلطنة عمان مستعدة للتوسط في هذا الصدد، لكن على السعودية أن تبدي إرادة جادة".

وتدور في اليمن للعام الخامس على التوالي حرب طاحنة بين الحكومة المعترف بها دولياً مدعومة بتحالف عربي عسكري تقوده السعودية، وجماعة الحوثيين التي تسيطر منذ سبتمبر 2014 على العاصمة صنعاء وأغلب المناطق شمالي البلاد.


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خاص - يمن برس

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