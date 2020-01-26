بعد تصريحات لها حول قتيل منزل نانسي عجرم.. أصالة توضح

*يمن برس - متابعات

بعد أن تداول رواد مواقع التواصل معلومات عن قيامها بمهاجمة نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم، بسبب مقتل سوري في منزلهما، تحدثت أصالة لتوضح موقفها في القضية.وكان رواد مواقع التواصل تداولوا أنباء عن مهاجمة أصالة لنانسي وزوجها، واتهامها الأخير بالقتل العمد، وبأن القضية ملفقة.وكتبت أصالة عبر “تويتر”: “لمّ أُبد أيّ رأي فيما يتعلّق بالقضايا المُتداوله، فقط لأنّي لا أُريد أنّ أتدخّل كوني مُنغمسه بقضيّتي الخاصّه، وعملي وعائلتي، لكمّ محبّتي ومساؤكم سعيد”.