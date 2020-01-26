الحوثيون يتقدمون بطلب عاجل إلى البنك المركزي بعدن

*يمن برس - متابعة خاصة
طالبت جماعة الحوثي، اليوم الأحد، البنك المركزي في عدن بإعادة نظام السوفت (نظام المعاملات الدولية) إلي البنك المركزي بصنعاء.
وطالب وكيل وزارة المالية في حكومة الحوثيين أحمد محمد حجر، بضرورة إعادة وظائف واختصاصات البنك المركزي ونظامـ السوفت (نظام المعاملات الدولية) إلي البنك المركزي بصنعاء، متحججا باستحالة قيام البنك المركزي بعدن بأي من مهام.
وأرجع حجر ذلك إلى عدم توفر الحد الأدنى من الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني في عدن وعدم وجود البنية التحتية والإدارية والتنظيمية المناسبة لقيام البنك المركزي بمهامه الأساسية.
وطالب بتوجيه خطاب رسمي للأمم المتحدة بالعمل على تحييد الاقتصاد بصورة عامة أو على الأقل قيام الأمم المتحدة وصندوق النقد الدول بالمشاركة مع فريق فني محلي من الجانبين يتولى إدارة السيولة النقدية وسياسة سعر الصرف في ضوء ضوابط ومعايير اقتصادية تخدم المجتمع بدرجة أساسية.
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