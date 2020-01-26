هذا مادار بين الأحمر وقائد المنطقة العسكرية الثالثة عقب سقوط مفرق الجوف

*يمن برس - متابعة خاصة
قال نائب رئيس الجمهورية علي محسن الأحمر، اليوم الأحد، إن جماعة الحوثيين تعيش حالة هيستيريا على إثر الهزائم التي تلقتها في جبهات مختلفة، وعلى إثر مقتل ممولها قائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.
وأضاف الأحمر خلال اتصاله بقائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء الركن محمد الحبيشي، إن الجماعة تدفع بكل قوتها للانتقام من دماء اليمنيين والسيطرة على مواردهم وقرارهم، انتقاماً لسليماني.. وفقاً لوكالة سبأ الحكومية.
وأشار إلى إن "تصعيدها الأخير سيصطدم بثبات وبأس اليمنيين واصطفافهم ورفضهم بأن يكون هناك حزب الله آخر في اليمن".
وكان الحوثيون قد حققوا تقدماً عسكرياً كبيراً وسيطروا على مفرق الجوف، وهو مفترق الطرق الذي يربط بين محافظات مأرب والجوف وصنعاء.
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