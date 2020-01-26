الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / هذا مادار بين الأحمر وقائد المنطقة العسكرية الثالثة عقب سقوط مفرق الجوف

هذا مادار بين الأحمر وقائد المنطقة العسكرية الثالثة عقب سقوط مفرق الجوف

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:



*يمن برس - متابعة خاصة

قال نائب رئيس الجمهورية علي محسن الأحمر، اليوم الأحد، إن جماعة الحوثيين تعيش حالة هيستيريا على إثر الهزائم التي تلقتها في جبهات مختلفة، وعلى إثر مقتل ممولها قائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.



وأضاف الأحمر خلال اتصاله بقائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء الركن محمد الحبيشي، إن الجماعة تدفع بكل قوتها للانتقام من دماء اليمنيين والسيطرة على مواردهم وقرارهم، انتقاماً لسليماني.. وفقاً لوكالة سبأ الحكومية.



وأشار إلى إن "تصعيدها الأخير سيصطدم بثبات وبأس اليمنيين واصطفافهم ورفضهم بأن يكون هناك حزب الله آخر في اليمن".



وكان الحوثيون قد حققوا تقدماً عسكرياً كبيراً وسيطروا على مفرق الجوف، وهو مفترق الطرق الذي يربط بين محافظات مأرب والجوف وصنعاء.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك قال نائب رئيس الجمهورية علي محسن الأحمر، اليوم الأحد، إن جماعة الحوثيين تعيش حالة هيستيريا على إثر الهزائم التي تلقتها في جبهات مختلفة، وعلى إثر مقتل ممولها قائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.وأضاف الأحمر خلال اتصاله بقائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء الركن محمد الحبيشي، إن الجماعة تدفع بكل قوتها للانتقام من دماء اليمنيين والسيطرة على مواردهم وقرارهم، انتقاماً لسليماني.. وفقاً لوكالة سبأ الحكومية.وأشار إلى إن "تصعيدها الأخير سيصطدم بثبات وبأس اليمنيين واصطفافهم ورفضهم بأن يكون هناك حزب الله آخر في اليمن".وكان الحوثيون قد حققوا تقدماً عسكرياً كبيراً وسيطروا على مفرق الجوف، وهو مفترق الطرق الذي يربط بين محافظات مأرب والجوف وصنعاء.







الحوثيين الجوف الاحمر



شارك الخبر أصدقاءك:



1339

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.







