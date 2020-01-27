الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / آخر التطورات العسكرية.. الحوثيون يخنقون قوات الجيش في مأرب والجوف

آخر التطورات العسكرية.. الحوثيون يخنقون قوات الجيش في مأرب والجوف

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي



*يمن برس - متابعات

تمكنت جماعة الحوثي من تحقيق نجاح كبير في خططها القتالية الرامية إلى تطويق القوات الحكومية داخل مدينتي مارب والجوف، وقطع الخطوط الرابطة بينهما، بصورة متسارعة ولافتة.



وقالت مصادر عسكرية أن جماعة الحوثي حققت تقدما ميدانيا في مواجهات مع قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، وعلى الطريق الرابط بينها وبين محافظة الجوف شمالي اليمن، المحاذية للحدود السعودية.



وكان الحوثيون قد شنوا هجمات عنيفة مصحوبة بقصف صاروخي ومدفعي على مواقع تابعة للقوات الحكومية في مديرية مجزر شمالي غربي مارب شمالي شرقي اليمن.



المصادر العسكرية أكدت سيطرة الحوثيين على مدينة براقش التاريخية الواقعة بين محافظتي مارب والجوف، ومنطقة وجبل الصفراء، وباتت قريبة من قطع الطريق الرابط بين مارب والجوف.



وقالت المصادر أن الحوثيين حققوا أيضا تقدماً في مديرية مدغل شمالي غربي مارب، بعد أن وصلوا إلى اطراف منطقة الجفرة التي انسحبت إليها القوات الحكومية بعد خسارتها مفرق الجوف الرابط بين محافظات صنعاء ومارب والجوف.



ولفتت المصادر إلى أن الحوثيين وعقب سيطرتهم على منطقة الجفرة، يمهدون لاقتحام معسكر ماس الاستراتيجي الذي يبعد عنها بنحو 15 كيلو مترا، ويضم أسلحة ثقيلة حديثة بينها مدافع ذاتية الحركة تابعة للتحالف العربي.



إلى ذلك، تواصلت المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين في مديرية خب والشعف أكبر مديريات محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.



وتدور لليوم الثاني على التوالي مواجهات في منطقة العقبة الواقعة بين محافظتي الجوف ومأرب، إثر شن "الحوثيين" هجوما واسعا للسيطرة عليها.



ويحاول طيران التحالف عرقلة تقدم الحوثيين ، وقد شن 19 غارة على مديرية خب والشعف، مستهدفاً تجمعات وتعزيزات لهم، ما أدى الى وقوع قتلى وجرحى في صفوفها وتدمير آليات قتالية.



وتشهد مديرية المتون غربي الجوف مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والحوثيين الذين يحاولون السيطرة على المجمع الحكومي ومنطقتي حام والجرعوب، التي لا يزال الجيش متمركزاً فيها، ويصد هجمات مكثفة لمقاتلي الجماعة.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك تمكنت جماعة الحوثي من تحقيق نجاح كبير في خططها القتالية الرامية إلى تطويق القوات الحكومية داخل مدينتي مارب والجوف، وقطع الخطوط الرابطة بينهما، بصورة متسارعة ولافتة.وقالت مصادر عسكرية أن جماعة الحوثي حققت تقدما ميدانيا في مواجهات مع قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، وعلى الطريق الرابط بينها وبين محافظة الجوف شمالي اليمن، المحاذية للحدود السعودية.وكان الحوثيون قد شنوا هجمات عنيفة مصحوبة بقصف صاروخي ومدفعي على مواقع تابعة للقوات الحكومية في مديرية مجزر شمالي غربي مارب شمالي شرقي اليمن.المصادر العسكرية أكدت سيطرة الحوثيين على مدينة براقش التاريخية الواقعة بين محافظتي مارب والجوف، ومنطقة وجبل الصفراء، وباتت قريبة من قطع الطريق الرابط بين مارب والجوف.وقالت المصادر أن الحوثيين حققوا أيضا تقدماً في مديرية مدغل شمالي غربي مارب، بعد أن وصلوا إلى اطراف منطقة الجفرة التي انسحبت إليها القوات الحكومية بعد خسارتها مفرق الجوف الرابط بين محافظات صنعاء ومارب والجوف.ولفتت المصادر إلى أن الحوثيين وعقب سيطرتهم على منطقة الجفرة، يمهدون لاقتحام معسكر ماس الاستراتيجي الذي يبعد عنها بنحو 15 كيلو مترا، ويضم أسلحة ثقيلة حديثة بينها مدافع ذاتية الحركة تابعة للتحالف العربي.إلى ذلك، تواصلت المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين في مديرية خب والشعف أكبر مديريات محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.وتدور لليوم الثاني على التوالي مواجهات في منطقة العقبة الواقعة بين محافظتي الجوف ومأرب، إثر شن "الحوثيين" هجوما واسعا للسيطرة عليها.ويحاول طيران التحالف عرقلة تقدم الحوثيين ، وقد شن 19 غارة على مديرية خب والشعف، مستهدفاً تجمعات وتعزيزات لهم، ما أدى الى وقوع قتلى وجرحى في صفوفها وتدمير آليات قتالية.وتشهد مديرية المتون غربي الجوف مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والحوثيين الذين يحاولون السيطرة على المجمع الحكومي ومنطقتي حام والجرعوب، التي لا يزال الجيش متمركزاً فيها، ويصد هجمات مكثفة لمقاتلي الجماعة.







اليمن الحوثي مارب



شارك الخبر أصدقاءك:



1981

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.







