دعوات دولية لوقف التصعيد العسكري في اليمن

*يمن برس - متابعات
حذر سفراء أمريكا وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا لدى اليمن، من تداعيات التصعيد العسكري الأخير الذي تشهده اليمن.
وقال السفراء الغربيين، في بيان مشترك، الأحد، إن التصعيد تسبب في مقتل مدنيين وتشريد العائلات، محذرين من تراجع التقدم المحرز في وقف التصعيد، داعين من وصفهم بالقادة من جميع الأطراف على وقف القتال على الفور.
وشدد السفراء على التأييد التام لجهود مبعوث الأمم المتحدة الخاص ودعوته الأطراف إلى الالتزام بمبادرات وقف التصعيد ومواصلة تعزيز تلك المبادرات.
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