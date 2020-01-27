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مقابل 445 مليون دولار.. السعودية تقترب من شراء نيوكاسل الإنكليزي
الإثنين, 27 يناير, 2020 03:03:00 صباحاً

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مقابل 445 مليون دولار.. السعودية تقترب من شراء نيوكاسل الإنكليزي
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*يمن برس - متابعات
يجري صندوق الاستثمارات العامة السعودي مفاوضات لشراء فريق نيوكاسل يونايتد إف سي لكرة القدم الإنكليزي، مقابل 340 مليون جنيه إسترليني (445 مليون دولار)، وفقاً لصحيفة "وول ستريت جورنال".

وكشفت الصحيفة أن المشتري هو الصندوق، الذي يعد الأداة الاستثمارية الرئيسية لولي العهد محمد بن سلمان، إلى جانب مجموعة من المستثمرين، ويمكن أن تتم الصفقة خلال أيام أو أسابيع قليلة.

وسيكون الاستحواذ بمثابة تحول كبير للمملكة العربية السعودية التي تركز على الرياضة والترفيه كجزء من خطط بن سلمان للإصلاح الاقتصادي للمملكة.

وبعد شراء النادي، ستقوم المملكة بضخ رأس مال كبير في نيوكاسل على غرار استحواذ أبو ظبي على مانشستر سيتي عام 2008، فمنذ ذلك الحين، أنفقت أبوظبي أكثر من مليار جنيه استرليني لتكريس المواهب وتجديد مرافق الفريق، وتحويل السيتي إلى فريق محدد للعصر في الدوري الإنكليزي الممتاز.


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خاص - يمن برس

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