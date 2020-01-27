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نفي خبر إصابة طالب يمني في الصين بفيروس كورونا
الإثنين, 27 يناير, 2020 07:13:00 صباحاً

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نفي خبر إصابة طالب يمني في الصين بفيروس كورونا
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*يمن برس - خاص
نفى اتحاد طلاب اليمن في مدينة جينخوا بالصين ما تم تداولة في عدد من وسائل الإعلام، عن إصابة أحد الطلاب اليمنيين في مدينة ايوو بفيروس كورونا. 

وقال بيان صادر عن اللجنة الطلابية بالاتحاد حصل "يمن برس" على نسخة منه إن رئاسة الاتحاد أرسلت لجنة من الطلاب للاطمئنان والتحري؛ ليتبين أن الطالب شادي نبيل سيف عبدالكريم الذبحاني الذي يدرس بكلية التعليم والثقافة الدولية بمدينه جينخوا ليس مصابًا بالفيروس وإنما وعكة صحيه خفيفة متمنيًا له الشفاء العاجل. 

وأهاب البيان بعدم تناول مثل هذه الأخبار عن الطلاب اليمنيين من  قبل وسائل الإعلام قبل التواصل الرسمي مع الإتحاد العام لطلاب اليمن في الصين و مع السفارة اليمنية في بكين للتحقق والتأكد، متمنيًا الأمن السلامة لجميع الطلاب اليمنيين في الصين.

يذكر أن وسائل الإعلام كانت قد تداولت خبر إصابة طالب يمني، بمدينة ييو الصينية بفيروس كورونا، قبل أن ينفي بيان اتحاد الطلاب اليمنيين ذلك.

وارتفع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في الصين إلى 56، وسجلت 1975 إصابة بالفيروس الذي ظهر في إقليم هوبي وسط الصين لينتشر في مناطق أخرى، كما سجلت إصابات في كندا وأميركا واليابان وأستراليا وماليزيا وتايلند وفرنسا.


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خاص - يمن برس

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