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الحوثيون يواصلون حشد المواطنين لرفد جبهة نهم بالمقاتلين

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*يمن برس - متابعة خاصة

قالت مصادر محلية وقبلية إن قياديين ومشرفين تابعين لجماعة الحوثي يعقدون لقاءات مكثفة مع مواطنين قاطنين في مختلف أحياء العاصمة صنعاء.



وقال المصدر قبلي أنه«خلال الإجتماعات التي بدأت في الانعقاد منذ يومين، تلقى عقال الحارات وشخصيات منظوية تحت مجلس التلاحم القبلي التابع لجماعة الحوثي في العاصمة صنعاء طلباً من قياديين ومشرفين في جماعة الحوثي بإعلان النفير العام في كل المجالات؛ وحشد المواطنين للقتال في صفوف الجماعة بجبهة نهم.



ولفت المصدر، بأن "القياديين الحوثيين حذروا عقال الحارات وممثلي مجلس التلاحم القبلي من التقاعس عن حشد المقاتلين بصورة عاجلة"، في الوقت الذي تشهد فيه مناطق شرق العاصمة صنعاء معارك ضارية بين القوات الحكومية ومسلحي الحوثي.



وكان مؤتمر صحفي للناطق الرسمي بإسم القوات التابعة لجماعة الحوثي قد تأجل بعد أن تم الإعلان عنه أمس الأول في وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك قالت مصادر محلية وقبلية إن قياديين ومشرفين تابعين لجماعة الحوثي يعقدون لقاءات مكثفة مع مواطنين قاطنين في مختلف أحياء العاصمة صنعاء.وقال المصدر قبلي أنه«خلال الإجتماعات التي بدأت في الانعقاد منذ يومين، تلقى عقال الحارات وشخصيات منظوية تحت مجلس التلاحم القبلي التابع لجماعة الحوثي في العاصمة صنعاء طلباً من قياديين ومشرفين في جماعة الحوثي بإعلان النفير العام في كل المجالات؛ وحشد المواطنين للقتال في صفوف الجماعة بجبهة نهم.ولفت المصدر، بأن "القياديين الحوثيين حذروا عقال الحارات وممثلي مجلس التلاحم القبلي من التقاعس عن حشد المقاتلين بصورة عاجلة"، في الوقت الذي تشهد فيه مناطق شرق العاصمة صنعاء معارك ضارية بين القوات الحكومية ومسلحي الحوثي.وكان مؤتمر صحفي للناطق الرسمي بإسم القوات التابعة لجماعة الحوثي قد تأجل بعد أن تم الإعلان عنه أمس الأول في وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي.







الحوثيون يحشدون صنعاء



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