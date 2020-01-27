 الصفحة الرئيسية / طب وصحة / تعرف على أسباب آلام أسفل الظهر العضوية والنفسية وطرق مواجهتها
تعرف على أسباب آلام أسفل الظهر العضوية والنفسية وطرق مواجهتها
الإثنين, 27 يناير, 2020 08:13:00 صباحاً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعرف على أسباب آلام أسفل الظهر العضوية والنفسية وطرق مواجهتها
أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي

*يمن برس - متابعة خاصة
قال البروفيسور برند كلادني إن آلام أسفل الظهر لها أسباب عدة، منها ما هو بسيط مثل قلة الحركة والحركة الخاطئة وحَمل أغراض ثقيلة بشكل خاطئ، ومنها ما هو خطير كالانزلاق الغضروفي.

وأضاف الأمين العام للجمعية الألمانية لجراحة العظام أنه إذا لم ترجع إلى الآلام لسبب عضوي، فإنها قد تشير إلى أسباب نفسية كالتوتر النفسي، حيث يؤدي التوتر النفسي إلى شد عضلي بمنطقة أسفل الظهر.

ويمكن مواجهة آلام أسفل الظهر من خلال تطبيقات السخونة كالزجاجة الساخنة وتمارين الاسترخاء والأنشطة الحركية البسيطة كالمشي وصعود الدرج.

 وتستلزم آلام أسفل الظهر استشارة الطبيب في حال امتدادها إلى الساق مع الشعور بالخدر أو مظاهر شلل أو فقدان السيطرة على البول أو البراز.


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
455
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2020 ©