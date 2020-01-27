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تعرف على أسباب آلام أسفل الظهر العضوية والنفسية وطرق مواجهتها

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*يمن برس - متابعة خاصة

قال البروفيسور برند كلادني إن آلام أسفل الظهر لها أسباب عدة، منها ما هو بسيط مثل قلة الحركة والحركة الخاطئة وحَمل أغراض ثقيلة بشكل خاطئ، ومنها ما هو خطير كالانزلاق الغضروفي.



وأضاف الأمين العام للجمعية الألمانية لجراحة العظام أنه إذا لم ترجع إلى الآلام لسبب عضوي، فإنها قد تشير إلى أسباب نفسية كالتوتر النفسي، حيث يؤدي التوتر النفسي إلى شد عضلي بمنطقة أسفل الظهر.



ويمكن مواجهة آلام أسفل الظهر من خلال تطبيقات السخونة كالزجاجة الساخنة وتمارين الاسترخاء والأنشطة الحركية البسيطة كالمشي وصعود الدرج.



وتستلزم آلام أسفل الظهر استشارة الطبيب في حال امتدادها إلى الساق مع الشعور بالخدر أو مظاهر شلل أو فقدان السيطرة على البول أو البراز.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك قال البروفيسور برند كلادني إن آلام أسفل الظهر لها أسباب عدة، منها ما هو بسيط مثل قلة الحركة والحركة الخاطئة وحَمل أغراض ثقيلة بشكل خاطئ، ومنها ما هو خطير كالانزلاق الغضروفي.وأضاف الأمين العام للجمعية الألمانية لجراحة العظام أنه إذا لم ترجع إلى الآلام لسبب عضوي، فإنها قد تشير إلى أسباب نفسية كالتوتر النفسي، حيث يؤدي التوتر النفسي إلى شد عضلي بمنطقة أسفل الظهر.ويمكن مواجهة آلام أسفل الظهر من خلال تطبيقات السخونة كالزجاجة الساخنة وتمارين الاسترخاء والأنشطة الحركية البسيطة كالمشي وصعود الدرج.وتستلزم آلام أسفل الظهر استشارة الطبيب في حال امتدادها إلى الساق مع الشعور بالخدر أو مظاهر شلل أو فقدان السيطرة على البول أو البراز.







آلام الظهر أسبابها طرق مواجهتها



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