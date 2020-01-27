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أخطاء يرتكبها البعض عند تناول وجبة الإفطار.. تجنبها

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*يمن برس - متابعات

رغم اعتقاد الكثير من الناس بأن الفطور هو الوجبة الأكثر أهمية في اليوم، فإن هذا لن يكون صحيحا إذا تناول الشخص فيها أطعمة غير صحية.



تعرّفوا في ما يلي على 4 أخطاء على الفطور من شأنها أن تؤدي إلى زيادة الوزن:



1- عصير البرتقال



عصير البرتقال من العناصر الضرورية في وجبة الفطور بالنسبة للكثيرين، ولكنه غير صحي، لأن العصير لا يوفر نفس الفوائد التي توفرها عادة قطعة من الفاكهة. وبينما تعد الفواكه عاملا وقائيا ضد زيادة الوزن، قد يؤدي شرب كوب من العصير يوميا إلى اكتساب كيلوغرامات إضافية.



2- رقائق الحبوب المحلاة



رقائق الحبوب المتوفرة في المحلات التجارية هي بمثابة قنبلة من السكر، وهو ما حذر منه تقرير نشرته عام 2017 منظمة المستهلكين والمستخدمين بالتعاون مع منظمة "ووش" المعنية بالملح والصحة، وهي منظمة مرتبطة بكلية لندن للطب وطب الأسنان.



3- الكعك والبسكويت



حذرت الصيدلانية وأخصائية التغذية ماريان غارسيا في مقابلة من أنه "لا يوجد أي نوع جيد من الكعك الصناعي، لأنه يتكون أساسا من الدقيق المقرر والسكر".



4- الخبز الأبيض



يوصي المتخصصون بالحد من استهلاك هذا المنتج بسبب ما يمكن أن ينتج عنه من أضرار صحية، إذ أظهرت دراسات مختلفة أن تناول حصتين أو أكثر من الخبز الأبيض يوميا يرتبط بزيادة الوزن والسمنة.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك رغم اعتقاد الكثير من الناس بأن الفطور هو الوجبة الأكثر أهمية في اليوم، فإن هذا لن يكون صحيحا إذا تناول الشخص فيها أطعمة غير صحية.تعرّفوا في ما يلي على 4 أخطاء على الفطور من شأنها أن تؤدي إلى زيادة الوزن:1- عصير البرتقالعصير البرتقال من العناصر الضرورية في وجبة الفطور بالنسبة للكثيرين، ولكنه غير صحي، لأن العصير لا يوفر نفس الفوائد التي توفرها عادة قطعة من الفاكهة. وبينما تعد الفواكه عاملا وقائيا ضد زيادة الوزن، قد يؤدي شرب كوب من العصير يوميا إلى اكتساب كيلوغرامات إضافية.2- رقائق الحبوب المحلاةرقائق الحبوب المتوفرة في المحلات التجارية هي بمثابة قنبلة من السكر، وهو ما حذر منه تقرير نشرته عام 2017 منظمة المستهلكين والمستخدمين بالتعاون مع منظمة "ووش" المعنية بالملح والصحة، وهي منظمة مرتبطة بكلية لندن للطب وطب الأسنان.3- الكعك والبسكويتحذرت الصيدلانية وأخصائية التغذية ماريان غارسيا في مقابلة من أنه "لا يوجد أي نوع جيد من الكعك الصناعي، لأنه يتكون أساسا من الدقيق المقرر والسكر".4- الخبز الأبيضيوصي المتخصصون بالحد من استهلاك هذا المنتج بسبب ما يمكن أن ينتج عنه من أضرار صحية، إذ أظهرت دراسات مختلفة أن تناول حصتين أو أكثر من الخبز الأبيض يوميا يرتبط بزيادة الوزن والسمنة.







أخطاء تناول الافطار



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