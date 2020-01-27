القوات المشتركة تسيطر على معسكر الحساحس آخر معاقل الحوثيين في قعطبة

*يمن برس - متابعة خاصة
تمكنت القوات المشتركة أمس الأحد، من السيطرة على معسكر استراتيجي لميليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية قعطبة، بمحافظة الضالع جنوبي اليمن.
وقال مصدر عسكري إن القوات المشتركة مسنودةً بوحدات من قوات الصاعقة والحزام الأمني اقتحمت معسكر "الحساحس" شمال مديرية قعطبة وسيطرت عليه.
وأضاف المصدر أن السيطرة على المعسكر الذي يُعد آخر معقل للحوثيين في قعطبة، جاءت بعد فرض حصار مطبق عليه استمر منذ مساء السبت، وحتى الأحد.
وخاضت القوات المشتركة معارك شرسة مع مسلحي جماعة الحوثي التي كانت تتمركز بداخل المعسكر، انتهت بالسيطرة عليه.
ويبعد معسكر "الحساحس" نحو كيلومتر واحد فقط عن سوق الفاخر.
ويُعتبر معسكر "الحساحس" الثاني من حيث الأهمية الاستراتيجية بعد معسكر وقاعدة "الجب" الاستراتيجي شمال غربي الضالع، والذي تمت السيطرة عليه قبل أشهر الأمر الذي شكَّل نقطة مفصلية في مسار الأحداث والحرب في كل جبهات شمال الضالع.
للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك