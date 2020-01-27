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طائرة أمريكية بدون طيار تقصف منزلًا في وادي عبيدة بمأرب "صورة"

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*يمن برس - خاص



دمرت غارة لطائرة أمريكية بدون طيار منزلًا فجر اليوم الاثنين في محافظة مأرب.



ونقل مراسل "يمن برس" في مأرب عن مصدر أمني أن طائرة أمريكية بدون طيار قصفت في وقت مبكر من صباح اليوم منزلًا في قرية الحزمة بوادي عبيدة بمحافظة مأرب، اتضح لاحقًا أن أحد أفراد تنظيم القاعدة يسكنه، ما أدى إلى تدمير المنزل.



وأضاف المصدر أن البحث الجنائي وصل إثر الحادث إلى الحزمة، وتم اكتشاف أن المنزل المستهدف يحوي مصنع ألغام، ومخزنًا للصواريخ.



وتنفذ طائرات بدون طيار أمريكية عشرات الغارات سنويًا، زاعمة استهدافها لقيادات وأعضاء في تنظيم القاعدة في مأرب وعدد من مدن الشرق والجنوب اليمني.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك دمرت غارة لطائرة أمريكية بدون طيار منزلًا فجر اليوم الاثنين في محافظة مأرب.ونقل مراسل "يمن برس" في مأرب عن مصدر أمني أن طائرة أمريكية بدون طيار قصفت في وقت مبكر من صباح اليوم منزلًا في قرية الحزمة بوادي عبيدة بمحافظة مأرب، اتضح لاحقًا أن أحد أفراد تنظيم القاعدة يسكنه، ما أدى إلى تدمير المنزل.وأضاف المصدر أن البحث الجنائي وصل إثر الحادث إلى الحزمة، وتم اكتشاف أن المنزل المستهدف يحوي مصنع ألغام، ومخزنًا للصواريخ.وتنفذ طائرات بدون طيار أمريكية عشرات الغارات سنويًا، زاعمة استهدافها لقيادات وأعضاء في تنظيم القاعدة في مأرب وعدد من مدن الشرق والجنوب اليمني.







طائرة أمريكية منزل مأرب



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