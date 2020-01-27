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مقتل قيادي حوثي وأربعة من مرافقيه في تعز
الإثنين, 27 يناير, 2020 12:19:00 مساءً

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مقتل قيادي حوثي وأربعة من مرافقيه في تعز
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*يمن برس - متابعة خاصة
قتل قائد القطاع الغربي التابع لجماعة الحوثي المكنى ب"أبو عبدالعزيز" وأربعة من مرافقيه، وجرح آخرون بنيران قوات الجيش الحكومي غرب مدينة تعز .
 
وأوضح ناطق محور تعز العقيد عبد الباسط البحر أن قوات الجيش الوطني شنت هجومًا واسعًا على مواقع مسلحي الحوثي في نجد الطير، وسائلة الرباح وجبل القرن وتباب ياسين، باتجاه حذران، غرب مدينة تعز .

وقصفت جماعة الحوثي مساء أمس عددًا من الأحياء السكنية في تعز منها الشماسي ووادي القاضي والمطار القديم مخلفة عددًا من الجرحى بحسب مصادر محلية.

وتتعرض الأحياء السكنية في مدينة تعز لقصف قوات جماعة الحوثي بشكل مستمر منذ سنوات، مخلفة قتلى وجرحى في صفوف المدنيين بما فيهم الأطفال والنساء .


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خاص - يمن برس

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