الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / مقتل قيادي حوثي وأربعة من مرافقيه في تعز

مقتل قيادي حوثي وأربعة من مرافقيه في تعز

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي



*يمن برس - متابعة خاصة

قتل قائد القطاع الغربي التابع لجماعة الحوثي المكنى ب"أبو عبدالعزيز" وأربعة من مرافقيه، وجرح آخرون بنيران قوات الجيش الحكومي غرب مدينة تعز .



وأوضح ناطق محور تعز العقيد عبد الباسط البحر أن قوات الجيش الوطني شنت هجومًا واسعًا على مواقع مسلحي الحوثي في نجد الطير، وسائلة الرباح وجبل القرن وتباب ياسين، باتجاه حذران، غرب مدينة تعز .



وقصفت جماعة الحوثي مساء أمس عددًا من الأحياء السكنية في تعز منها الشماسي ووادي القاضي والمطار القديم مخلفة عددًا من الجرحى بحسب مصادر محلية.



وتتعرض الأحياء السكنية في مدينة تعز لقصف قوات جماعة الحوثي بشكل مستمر منذ سنوات، مخلفة قتلى وجرحى في صفوف المدنيين بما فيهم الأطفال والنساء .





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك قتل قائد القطاع الغربي التابع لجماعة الحوثي المكنى ب"أبو عبدالعزيز" وأربعة من مرافقيه، وجرح آخرون بنيران قوات الجيش الحكومي غرب مدينة تعز .وأوضح ناطق محور تعز العقيد عبد الباسط البحر أن قوات الجيش الوطني شنت هجومًا واسعًا على مواقع مسلحي الحوثي في نجد الطير، وسائلة الرباح وجبل القرن وتباب ياسين، باتجاه حذران، غرب مدينة تعز .وقصفت جماعة الحوثي مساء أمس عددًا من الأحياء السكنية في تعز منها الشماسي ووادي القاضي والمطار القديم مخلفة عددًا من الجرحى بحسب مصادر محلية.وتتعرض الأحياء السكنية في مدينة تعز لقصف قوات جماعة الحوثي بشكل مستمر منذ سنوات، مخلفة قتلى وجرحى في صفوف المدنيين بما فيهم الأطفال والنساء .







مقتل قيادي حوثي تعز



شارك الخبر أصدقاءك:



403

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.







