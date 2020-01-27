بالفيديو طائرة إيرانية مدنية تجنح وتخرج عن مسارها

*يمن برس - متابعات
خرجت طائرة إيرانية من مسارها لدى هبوطها على المدرج، صباح الاثنين، حيث دخلت أحد الشوارع بمدينة معشور جنوب إقليم الأحواز.
وكان على متن الطائرة التي تتبع خطوط شركة "كاسبيَن" Caspian Airlines التابعة للحرس الثوري، 130 مسافراً لم يصب أحد منهم بأذى، بحسب المسؤولين الإيرانيين.
وخرجت الطائرة القادمة من طهران عن مسارها عند الهبوط، حيث تظهر اللقطات التي انتشرت عنها في مواقع التواصل هلع المسافرين وخروجهم راجلين من مخارج الطائرة.
وكانت طائرة إيرانية أخرى، يوم أمس الأحد، قد هبطت بشكل اضطراري بمطار "مهر آباد " في طهران، كانت متجهة لإسطنبول.
وأفادت وكالة الطلبة الإيرانيين "إيسنا"، نقلاً عن إدارة معلومات مطار خميني الدولي بطهران، أن الطائرة كانت من نوع "إيرباص 306" وتتبع خطوط "إيران إيرتور"، وعادت للمطار بعد خلل فني.
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