صنعاء تشهد أزمة غاز خانقة لليوم الثالث على التوالي

*يمن برس - متابعة خاصة
تشهد العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي أزمة خانقة في الغاز المنزلي لليوم الثالث على التوالي.
وقالت مصادر محلية إن أزمة خانقة في الغاز المنزلي بدأت في صنعاء منذ الجمعة الماضية وحتى اللحظة، وماتزال مستمرة، وارتفاع مستمر في سعر اسطوانة الغاز في السوق السوداء إلى ما يقارب ثمانية آلاف ريال.
وكانت ميليشيا الحوثي قد عزت انعدام الغاز المنزلي في العاصمة صنعاء إلى حدوث عرقلة في إيصال الغاز المنزلي من مدينة مأرب وذلك بسبب قطع الطريق من قبل مسلحين على حد تعبيرها.
ويتهم مراقبون جماعة لحوثي بتعمد افتعال أزمات الغاز المنزلي لبيعة في السوق السوداء التي لحصد مليارات الريالات، بعد احتكارها الكامل لبيع الغاز عبر عُقال الحارات في مناطق سيطرتها.
للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك