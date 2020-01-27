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"صنعاء" تدعو الصحة العالمية لتوفير أدوية "فيروس كورونا"وسط مخاوف كبيرة من وصوله

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*يمن برس -صنعاء

دعا المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بصنعاء، منظمة الصحة العالمية لتوفير العقاقير والأدوية الطبية المقاومة لفيروس "كورونا" الذي انتشر مؤخراً في دول آسيوية.



وأكد المركز، في نشرة دورية له على صفحته في (فيسبوك)، عدم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في اليمن، مشيراً إلى أن الانتشار للفيروس شمل دول جنوب آسيا وأمريكا؛ حيث ظهرت أول حالة إصابة في الصين ثم واصل الفيروس انتشاره السريع ليصل إلى نحو 12 دولة، من بينها اليابان وكوريا الجنوبية وتايلاند والفلبين وأمريكا وفرنسا وسنغافورة والسعودية وماليزيا.



وطمأن المركز المواطنين بعدم وجود حالات إصابة في اليمن، مضيفاً أن منظمة الصحة العالمية حتى اللحظة لم تعلن حالة الطوارئ باعتبار كورونا جائحة عالمية.



وحث المواطنين على الاهتمام بالنظافة العامة والشخصية وتجنب الازدحامات، داعياً الجهات المعنية إلى اتخاذ التدابير الاحترازية وفحص الوافدين إلى اليمن من دول جنوب آسيا للتأكد بأنهم لايحملون الفيروس.



وأدى الفيروس إلى وفاة 80 شخص في الصين، فيما أكدت الحكومة الصينية أن حالات الإصابة بكورونا تجاوزت 2700 حالة معظمها في إقليم هوبي وسط البلاد، وهو المنطقة الموبوءة بنسبة عالية، وقد فرضت السلطات الحجر الصحي لتفادي انتشار الفيروس.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك دعا المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بصنعاء، منظمة الصحة العالمية لتوفير العقاقير والأدوية الطبية المقاومة لفيروس "كورونا" الذي انتشر مؤخراً في دول آسيوية.وأكد المركز، في نشرة دورية له على صفحته في (فيسبوك)، عدم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في اليمن، مشيراً إلى أن الانتشار للفيروس شمل دول جنوب آسيا وأمريكا؛ حيث ظهرت أول حالة إصابة في الصين ثم واصل الفيروس انتشاره السريع ليصل إلى نحو 12 دولة، من بينها اليابان وكوريا الجنوبية وتايلاند والفلبين وأمريكا وفرنسا وسنغافورة والسعودية وماليزيا.وطمأن المركز المواطنين بعدم وجود حالات إصابة في اليمن، مضيفاً أن منظمة الصحة العالمية حتى اللحظة لم تعلن حالة الطوارئ باعتبار كورونا جائحة عالمية.وحث المواطنين على الاهتمام بالنظافة العامة والشخصية وتجنب الازدحامات، داعياً الجهات المعنية إلى اتخاذ التدابير الاحترازية وفحص الوافدين إلى اليمن من دول جنوب آسيا للتأكد بأنهم لايحملون الفيروس.وأدى الفيروس إلى وفاة 80 شخص في الصين، فيما أكدت الحكومة الصينية أن حالات الإصابة بكورونا تجاوزت 2700 حالة معظمها في إقليم هوبي وسط البلاد، وهو المنطقة الموبوءة بنسبة عالية، وقد فرضت السلطات الحجر الصحي لتفادي انتشار الفيروس.







صنعاء فيروس كورونا الصحة العالمية



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